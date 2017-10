PAT de Suzano abre vagas para cinco funções com salários que vai de R$ 937 a R$ 1,8 mil

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego abriu processo de seleção nesta semana para vagas em cinco funções no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano. Há oportunidades para balconista de medicamentos, empacotador, auxiliar administrativo, motorista e porteiro. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT para retirar a carta de encaminhamento.

Para a função de balconista de medicamentos há uma vaga. Os requisitos são: Ensino Médio completo, experiência de cinco anos comprovada em carteira e residir em Suzano. O salário oferecido é referente ao piso da classe. A entrevista na empresa que está contratando ocorrerá nesta quarta-feira (1º de novembro), das 9 às 11 horas.

Já para empacotador são três vagas. É necessário ter Ensino Médio completo e experiência de pelo menos seis meses na função. A empresa oferece salário de R$ 937,00, vale-transporte, assistência médica e alimentação em refeitório no local de trabalho. O prazo para entrevista termina nesta quarta-feira, às 13 horas.

A empresa que contrata para o cargo de auxiliar administrativo colocou uma vaga à disposição no PAT de Suzano, com horário de trabalho em escala de 6x1 (das 6 horas às 14h20), e exige que os candidatos tenham Ensino Médio completo e experiência na função. Além do salário de R$ 1.200,00, também estão previstos vale-transporte, vale-alimentação, assistências médica e odontológica, seguro de vida, convênio farmácia e refeitório. As entrevistas serão realizadas nos dias 7 e 8 de novembro (terça e quinta-feira), às 10 horas.

Interessados em desempenhar a função de motorista encontrarão três vagas abertas. Além de comprovar experiência de pelo menos um ano e ter Ensino Médico completo, é preciso possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D. A remuneração será de R$ 1.800,40, mais benefícios como: vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, vale-alimentação e refeitório no local. As entrevistas estão marcadas para o dia 7 de novembro (terça-feira), às 11 horas, no PAT.

Também está disponível uma vaga para porteiro. Com salário de R$ 1.309,70 e vários benefícios (vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e cesta básica), a empresa que contrata exige curso na área de portaria, conhecimento básico em informática e experiência comprovada em carteira. O último dia de entrevista será nesta quarta-feira (1º de novembro), às 13 horas.

O PAT de Suzano fica na avenida Paulo Portela, 210, Jardim Paulista, no térreo do Centro Unificado de Serviços (próximo ao Fórum).