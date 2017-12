PAT de Suzano recebe até a próxima sexta-feira currículos para atacadista no Centro

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano receberá até a próxima sexta-feira (22) currículos de interessados nas 184 vagas para funções colocadas à disposição pelo Tenda Atacado. O estabelecimento prevê instalar uma unidade no município no primeiro trimestre de 2018.

Cerca de mil pessoas compareceram à unidade, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus). Só na primeira hora foram entregues 300 currículos. À administração municipal caberá fazer o acolhimento, a triagem e a separação por funções. A previsão da pasta é de que 5 mil pessoas procurem o PAT até o fim do prazo.



O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, ressaltou que os interessados não precisam ter pressa para entregar o currículo. “Os candidatos podem fazer seus currículos com calma e entregá-los no PAT até o dia 22 de dezembro. Não estabelecemos ordem de chegada. Então, todos que entregarem dentro prazo vão concorrer às vagas igualmente”, destacou.



Serão dadas orientações e palestras instrutivas aos candidatos ao longo dos próximos dias sobre como fazer currículo e noções de como é trabalhar em um supermercado. “A intenção é fazer com que os interessados em concorrer às vagas consigam melhorar seus currículos com informações que poderão fazer a diferença na hora da seleção e tenham conhecimento a respeito do ramo em que estão se colocando à disposição para trabalhar”, comentou.



Após fazer a triagem e o refino do perfil dos candidatos, o PAT encaminhará todos os currículos, separados pelas funções, ao Tenda Atacado. A previsão é de que o estabelecimento inicie o processo seletivo em 10 de janeiro de 2018 (quarta-feira).



As vagas serão para as funções de assistente, auxiliar, encarregado, vendedor, cozinheiro, repositor, operador, fiscal, oficial, açougueiro, operador de caixa, entre outros. O salário será oferecido conforme o piso de cada categoria. Entre os requisitos estão ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Há cargos em que será necessária experiência e outros não. Já os benefícios abrangem convênio farmácia, assistência funeral e seguro de vida (após seis meses de experiência). A alimentação será oferecida em restaurante do próprio empreendimento.



O PAT funciona nas dependências do Centrus, localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro de Suzano (próximo ao Fórum), das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas na unidade ou por meio do telefone 4742-7107.



QUADRO



Funções/Vagas



Açougueiro – 8

Ajudante Geral – 5

Assistente de Frente de Caixa – 6

Assistente de Recursos Humanos (RH) – 1

Assistente de Tesouraria – 1

Assistente Gerência – 1

Assistente Operacional – 1

Assistente Prevenção de Perda – 1

Auxiliar Administrativo de Custos – 1

Auxiliar de Açougueiro – 5

Auxiliar de Cozinha – 5

Auxiliar de Manutenção – 1

Auxiliar de Prevenção de Perdas – 6

Cartazista – 1

Conferente – 7

Cozinheiro – 1

Encarregado de Bazar – 1

Encarregado de Frente de Caixa – 1

Encarregado de Horti-Fruti – 1

Encarregado de Mercearia – 2

Encarregado de Perecíveis – 2

Encarregado de Prevenção de Perdas – 1

Encarregado de Recebimento – 1

Fiscal de Loja – 10

Líder de Mercearia – 2

Líder de Perecíveis – 2

Oficial de Manutenção – 1

Operador de Caixa – 30

Operador de Paleteira – 7

Repositor Bazar – 5

Repositor Horti-Fruti – 5

Repositor Mercearia – 30

Repositor Perecíveis – 30

Técnico de Informática – 1

Vendedor Televendas – 1