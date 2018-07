PAT gera 1,3 mil vagas; mulheres com 30 anos lideram procura por emprego

O perfil dos desempregados de Suzano foi divulgado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Com base nas 1.347 vagas de emprego geradas e preenchidas entre janeiro e maio deste ano, 60% do desemprego é feminino, com baixa escolaridade e pouca qualificação profissional. Já os homens, possuem escolaridade regular - Ensino Médio - e também pouca qualificação profissional. A idade média do desemprego é de 30 anos, indo de 20 a 40 anos. O tempo de inserção no mercado de trabalho é de seis meses a um ano.

De acordo com a Prefeitura, as 1.347 vagas de emprego geradas estão relacionadas a alta busca por vagas em todas as cidades da região. A maior parte das vagas está no setor de serviços: operadores de telemarketing, costureiras, porteiros, auxiliar de limpeza, pintores, serralheiros e também foram criadas vagas de eletricistas, nutricionistas, funileiros, corretores de imóveis e consultores de vendas. Além disso, a administração municipal destacou que Suzano criou 1,2 mil postos de trabalho.

O diretor de emprego e renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Empregos, Walter Passagli, acredita que Suzano vive um excelente momento de desenvolvimento econômico e geração de emprego. "A cidade está conseguindo sair da crise. A atração de novas empresas e algumas obras que estão sendo realizadas, como a reforma da Marginal do Una, o anúncio da alça do Rodoanel, criam um clima de confiança que começa a girar a roda do desenvolvimento. Os empresários se sentem confiantes em investir, os investimentos geram impostos, que trazem mais obras e isso tudo reflete na geração de empregos e no aumento da renda", frisou.

PAT

O PAT fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizada na Rua Paulo Portela, 210, Centro, ao lado da Prefeitura. O funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas.