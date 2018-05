PAT Itinerante oferecerá serviços no CEU do Jardim Gardênia Azul

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano segue com a oferta descentralizada de serviços dedicados à qualificação profissional e à recolocação no mercado de trabalho. As atividades do PAT Itinerante estão ocorrendo neste mês em várias regiões da cidade, com o objetivo de diminuir a distância entre os cidadãos e a unidade municipal e seguem nesta quarta e quinta-feira (16 e 17) no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, localizado no Jardim Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, s/n).

Dentre os serviços oferecidos estão emissão da carteira de trabalho (CTPS), palestras sobre empregabilidade, captação de currículos e encaminhamento a processos seletivos do programa Suzano Mais Emprego, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Também há orientações sobre Seguro-Desemprego, Banco do Povo Paulista, Jovem Cidadão e Time do Emprego.

A ação teve início no último dia 8, com a realização dos serviços no Centro Cultural Professor Luiz Antônio da Silva, no Recanto Feliz, distrito de Palmeiras. Já em 11 de maio foi a vez do Centro Cultural Monteiro Lobato, na região do Jardim Colorado, receber o programa.

Segundo a organização, só na primeira semana, o PAT Itinerante superou a marca de 2 mil atendimentos, além de mais 500 no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Casa Branca nesta terça-feira (15). “A alta procura apenas reafirma o compromisso que temos com esta iniciativa, bem como a qualidade dos serviços que oferecemos”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

Os próximos locais a receberem a iniciativa são a Escola Estadual Comandante Jacques Yves Cousteau (rua do Progresso, 165, no Miguel Badra), nos dias 22 e 23 (terça e quarta-feira), e no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210, no centro), em 28 e 29 de maio (segunda e terça-feira). O horário de atendimento nos pontos descentralizados é das 9 às 16 horas. Mais informações sobre o PAT Itinerante e os serviços prestados durante o “Mês do Trabalhador” estão disponíveis pelo telefone (11) 4742-7107.