PAT Itinerante realiza mais de 6 mil atendimentos no Mês do Trabalhador

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano prestou mais de 6 mil atendimentos durante a realização do programa Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Itinerante neste mês de maio. Houve a oferta de diferentes tipos de serviço em vários bairros da cidade: Recanto Feliz (distrito de Palmeiras), Jardim Colorado, Jardim Casa Branca, Jardim Gardênia Azul (distrito do Boa Vista), Cidade Miguel Badra (distrito de Boa Vista) e no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na região central.

De acordo com o balanço da pasta, foram realizados 6.278 atendimentos para 3.377 pessoas. Entre os serviços estavam acolhimento de currículos, cartas de encaminhamento para processos seletivos, emissão de carteira de trabalho, inscrição em programas de qualificação profissional, palestras e orientações diversas. A atividade foi toda realizada por integrantes da pasta municipal.

Os destaques foram as 510 inscrições no programa Time do Emprego, oferecido em parceria com o governo do Estado, 988 cartas de encaminhamento para 300 vagas em aberto de todos os setores e 368 jovens que se cadastraram no programa Jovem Cidadão, que elabora um banco de talentos para pessoas acima de 18 anos.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o PAT Itinerante foi um sucesso devido à alta procura por serviços e à aproximação entre o Poder Público e a comunidade em um tema de importância. “Muitos que procuram os serviços do PAT buscam uma recolocação no mercado de trabalho, mas têm dificuldades de se deslocar até o centro de Suzano. Aproximar esses serviços da população pode significar uma melhoria crucial em sua situação”, explicou. Em razão disso, inclusive, a pasta já estuda novas edições do programa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4742-7107, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O PAT de Suzano está localizado no Centrus, na avenida Paulo Portela, 210, no centro.