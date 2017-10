Patrulha Maria da Penha atende mais de mil mulheres e efetua 23 prisões

A Patrulha Maria da Penha de Suzano, que é vinculada à Guarda Civil Municipal (GCM) da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, comemora neste mês de outubro 3 anos de existência. Ao longo desse tempo, o projeto contabiliza mais de mil vítimas de violência doméstica atendidas por meio de medidas protetivas, além de 23 prisões em flagrante por desobediência.

Na tarde desta terça-feira (17), o prefeito Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do secretário municipal de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues, da vereadora Neusa dos Santos Oliveira, e de representantes de entidades que integram o combate à violência contra a mulher na cidade, visitou a sede da GCM (rua Alfredo Batista Pizolato, 599 - Jardim Paulista) para parabenizar a corporação pelo trabalho executado até o momento.

Ao longo desse tempo, aproximadamente 26 mil visitas a domicílio foram cumpridas pelos agentes de segurança pública municipal como medida preventiva. Vale destacar, também, que, após a criação do órgão, nenhum óbito por violência doméstica foi registrado em Suzano. "Quero estender meus parabéns não só para a coordenação da Patrulha Maria da Penha, mas também para a equipe técnica da GCM que oferece todo o apoio para a execução de um trabalho tão humanizado e minucioso", congratulou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Ferreira Caxito, lembrou que a equipe conta, desde o início do ano, com o apoio de uma assistente social especializada em violência doméstica e que este "complemento" deve servir de incentivo para as mulheres, para que possam se encorajar e fazer suas denúncias. "Nesse pequeno tempo de trabalho, obtivemos resultados extremamente positivos. Hoje, Suzano conta com uma estrutura totalmente equipada para atender esse público que precisa de um apoio qualificado", comemorou.

O sistema integrado de acolhimento em Suzano é composto pela Comissão da Mulher Advogada - Anexo de Violência Doméstica Contra a Mulher; pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; pelo Centro Especializado de Assistência Social (Creas); pela Casa de Acolhimento; bem como pela Patrulha Maria da Penha, braço da Secretaria de Segurança Cidadã. “É gratificante saber que a estrutura montada na cidade para esse tipo de trabalho integrado funciona e traz alívio para quem precisa. Trata-se de uma iniciativa que requer uma sensibilidade rigorosa, mas que garanta a integridade física e moral de centenas de mulheres vítimas de violência doméstica", elogiou o secretário de Segurança Cidadã, Fátimo Aparecido Rodrigues.