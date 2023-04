Patrulha Maria da Penha capacita 70 GCMs de 7 cidades

A Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, realizou uma capacitação para agentes de sete cidades do Estado de São Paulo nesta quinta-feira (30/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna. A formação visou orientar os participantes acerca dos procedimentos por trás da atuação do grupamento, com o intuito de treinar agentes e fomentar a criação de grupos similares nos municípios.

Com participação de 70 membros entre equipes de grupamentos e futuros guardas de Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Birigui, Rio Grande da Serra, Itapecerica da Serra, Ibiúna e São Roque, as instruções passadas pela comandante da GCM de Suzano, Rosemary Caxito, e pela coordenadora do grupamento, Jaqueline Lima, trataram dos procedimentos utilizados pela equipe e pelo fluxograma de acompanhamentos e atendimentos, incluindo os trabalhos voltados às medidas protetivas e a outros processos práticos na atuação.

No período da manhã, os trabalhos seguiram por uma vertente teórica, com explicações acerca da estrutura do grupamento, da integração do grupo com as outras equipes da GCM e com outras dúvidas acerca do trabalho dos agentes. À tarde, os participantes tiveram a possibilidade de acompanhar atendimentos e ocorrências na prática, garantindo que a qualificação também demonstrasse a vivência da guarnição.

A comandante explicou que os trabalhos não são para copiar o que é feito em Suzano, mas sim observar, adequar e aplicar conceitos com base nas particularidades de cada cidade. “Os municípios têm diferenças importantes, o que envolve, por exemplo, a quantidade de agentes, viaturas, prédios e outros aspectos. Com base nisso, oferecemos nossa experiência para que eles analisem e desenvolvam o próprio projeto”, destacou Rosemary.

Ao final da formação, os participantes receberam certificados pelas oito horas de capacitação, sendo estes distribuídos pela guarnição suzanense. De forma complementar ao treinamento, as autoridades também realizaram a cerimônia de entrega de boinas e braçais aos membros da Patrulha Maria da Penha de Suzano, conferindo o fardamento completo para suas atividades.

Ao final do processo, Jaqueline ressaltou a importância da formação, relacionando o trabalho diário com o fardamento. “Quando a Patrulha Maria da Penha transita nas ruas, o munícipe por vezes não sabe que realmente somos da GCM, e isso é uma coisa que passamos aos integrantes da capacitação, pois o uniforme também é um sinônimo natural de presteza e proteção“, constatou.