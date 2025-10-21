Patrulha Maria da Penha celebra 11 anos com roda de conversa e exibição de documentário

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano celebrou na tarde desta segunda-feira (20/10) 11 anos de atuação com um evento especial no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. A programação contou com recepção aos convidados, apresentação da música “Maria da Vila Matilde”, de Elza Soares, roda de conversa sobre a importância do trabalho desenvolvido pela equipe, homenagens e a exibição de um documentário de 18 minutos produzido em comemoração à data.

O grupamento foi criado em 14 de outubro de 2014 e desempenha um papel essencial na proteção e no acompanhamento de mulheres em situação de violência doméstica na cidade. É a terceira mais antiga do País, inspirada no modelo pioneiro de Curitiba, implantado em março daquele mesmo ano. Desde o início, o grupamento tem se destacado pelo compromisso com a proteção e o acompanhamento de mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, do coordenador da sede da Defensoria Pública de Suzano, Gustavo Mac Cracken, da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira, da coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Adriana Santana, além de outras autoridades, integrantes da GCM de Suzano e de outras cidades e policiais militares.

Em sua fala no Cineteatro, Jaqueline destacou o orgulho de ver o trabalho sendo reconhecido e ampliado ao longo dos anos. Segundo ela, o sucesso do programa está diretamente ligado à união entre os profissionais e à rede de apoio formada em Suzano. “Ver a casa cheia assim me emociona, porque aqui temos grandes amigos e parceiros. Estamos no caminho certo, criando laços e fortalecendo nossa rede. Suzano é referência em políticas públicas, e isso só é possível porque temos uma equipe comprometida, que é o verdadeiro alicerce deste trabalho”, afirmou.

Dados atualizados até essa segunda-feira mostram que 5.191 mulheres já foram atendidas desde 2014, e 247 seguem atualmente assistidas em toda a cidade. Nesse período, foram realizadas 88.228 rondas domiciliares para garantir a integridade das vítimas e 106 prisões em flagrante, sem contabilizar outras ocorrências atendidas, como tráfico, desinteligência e recuperação de veículos. Um dos números mais significativos é o de zero casos de feminicídio entre as mulheres acompanhadas - um resultado que reforça a efetividade do serviço e o comprometimento da equipe.

O secretário municipal de Segurança Cidadã ressaltou o caráter social e educativo das ações desenvolvidas pela Patrulha. Para ele, o grupamento é um exemplo de como a segurança pública pode ser integrada ao acolhimento e à prevenção. “É uma honra participar dessa celebração e ver o reconhecimento a essa equipe incansável. A Patrulha Maria da Penha faz um trabalho extraordinário, que vai muito além da segurança - envolve educação, conscientização e acolhimento. Agradeço à nossa GCM e a todos os servidores envolvidos. É uma equipe que traz resultados e mostra, todos os dias, a importância de cuidar das mulheres da nossa cidade”, declarou Balbino.

Durante a celebração, a exibição do documentário emocionou o público ao retratar histórias reais, depoimentos de mulheres assistidas e o cotidiano dos agentes da Guarda Civil Municipal que integram a patrulha. A obra relembrou conquistas, desafios e os bastidores do trabalho de monitoramento das medidas protetivas, que começou junto com a criação do grupamento, em 2014.

O prefeito Pedro Ishi fez questão de prestigiar o evento e reforçar o compromisso da administração com a continuidade das ações iniciadas nas gestões anteriores. “Temos aqui um grande exemplo de política pública que dá certo. É uma continuidade do grande trabalho que foi fortalecido durante o mandato do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, e seguimos firmes porque sabemos que o resultado é real e transformador. Fico muito feliz em ver a Patrulha sendo reconhecida e a cidade engajada nesse trabalho em rede. Quando temos secretarias unidas e uma equipe dedicada, conseguimos garantir segurança e dignidade para muitas mulheres. Nosso projeto continua de forma muito efetiva”, afirmou.

Também participaram os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer); César Braga (Controladoria), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Afrânio Evaristo (Gabinete) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); o presidente da Câmara, Artur Takayama; o vice-presidente da Casa de Leis, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; os vereadores Josias Ferreira da Silva, o Josias Mineiro, e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; o comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro; o presidente 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui; a coordenadora da Defesa Civil de Suzano, Viviane Raquel; e as coordenadoras do documentário, Rosemary Caxito e Natalina Luiza.