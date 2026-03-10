Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia

As ações de proteção às mulheres vítimas de violência seguem sendo reforçadas em Suzano. Neste mês, a Guarda Civil Municipal (GCM) implementa na cidade uma nova dinâmica de atuação, que manterá a Patrulha Maria da Penha à disposição da população durante 24 horas por dia, para garantir atendimento especializado e um acolhimento ainda melhor para todas as munícipes que necessitarem do serviço.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (10/03) pelo prefeito Pedro Ishi, durante reunião no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que contou com as presenças da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Ferreira.

Vale destacar que a assistência às moradoras já era prestada em todos os horários, com GCMs capacitados para atender ocorrências de urgência, inclusive casos de violência doméstica, mas não necessariamente pela equipe da Patrulha Maria da Penha, que agora manterá quatro agentes em alerta no novo horário, além dos sete que já eram escalados durante o dia.

Assim, o grupamento especializado que tem esse público como foco do trabalho, passa a assumir as ocorrências a qualquer momento, a partir dos chamados acionados pelo aplicativo e pelos canais de denúncia, que incluem o 153 e também os telefones (11) 4746-3297 e (11) 4745-2150. Uma viatura da Patrulha Maria da Penha realizará as rondas e atendimentos específicos, se somando além às viaturas de área que manterão o patrulhamento por toda a cidade.

A escala permanecerá no modelo “12 horas trabalhadas por 36 horas de folga”, garantindo que sempre haja uma equipe disponível para os atendimentos e solicitações, reforçando o acompanhamento das mulheres assistidas e atendimento de casos emergenciais.

Os quatro agentes que trabalharão no período noturno também terão conhecimento detalhado sobre cada mulher assistida e sobre procedimentos de proteção, incluindo articulação com a casa de acolhimento que possui endereço sigiloso para proteção de vítimas em situação de risco. Atualmente, o grupamento acompanha 231 munícipes em Suzano.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha afirmou que a nova escala garantirá um acolhimento ainda maior para as munícipes. “Será muito importante garantir um atendimento também de noite e de madrugada. Poderemos dispor de nossas equipes de forma ininterrupta e reforçar nossa capacidade de atuação”, declarou Jaqueline.

O secretário Balbino frisou que a pasta tem buscado ajustar a dinâmica de trabalho para garantir cada vez mais proteção à população. “Temos o objetivo de organizar a atuação de nossos agentes de acordo com as demandas da população. Decidimos implementar essa nova rotina pensando no suporte especializado que poderemos oferecer para todas que necessitarem do serviço, a qualquer hora do dia e da noite”, pontuou o titular da pasta.

Já a primeira-dama disse que a atividade valoriza ainda mais o papel da Patrulha Maria da Penha no contexto das políticas voltadas para as mulheres. “Sabemos do grande trabalho que o grupamento desempenha em nosso município. Por isso, a equipe especializada poderá reforçar suas ações para resguardar as mulheres que têm medida protetiva”, garantiu Déborah.

Por sua vez, Pedro Ishi destacou que Suzano se tornou uma referência no trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência justamente por ações como essa. “Ao longo dos últimos anos, desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, temos desenvolvido uma série de iniciativas que têm proporcionado melhorias na defesa das munícipes. Agora avançamos ainda mais, colocando a Patrulha Maria da Penha pronta para atuar 24 horas em nossa cidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.