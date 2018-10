Patrulha Maria da Penha pode ganhar selo nacional de prática inovadora

A Patrulha Maria da Penha de Suzano está concorrendo ao selo de Práticas Inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O programa de atendimento às vítimas de violência doméstica contra as mulheres foi selecionado ao lado de mais sete projetos e é o único do Brasil exercido por uma Guarda Civil Municipal.

O anúncio foi feito pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, durante a celebração de quatro anos da patrulha na cidade, realizada na tarde desta quinta-feira (18), no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, e que reuniu mais de cem pessoas.

O selo, que tem como objetivo reconhecer práticas desenvolvidas pelas instituições policiais e guardas municipais com potencial de transformação em cenários de vulnerabilidade à violência, teve como tema, neste ano, o “Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”.

Segundo Larissa, que na oportunidade representava o prefeito Rodrigo Ashiuchi, explicou que um projeto sobre a Patrulha Maria da Penha foi inscrito para receber o selo em agosto. No mês seguinte, foram anunciados os oito finalistas e Suzano fazia parte dessa lista. “Ficamos felizes pelo resultado, pois a atuação da patrulha foi reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como uma das oito melhores do País. Vale destacar, inclusive, que a nossa GCM foi a única finalista. Independentemente do resultado, digo que somos ganhadores, porque nossa patrulha estará descrita na Casoteca do fórum em plataforma digital (casoteca.forumseguranca.org.br). Esse já foi um verdadeiro presente”, comemorou.

Além de Larissa, estavam presentes no evento de comemoração de quatro anos de atuação da Patrulha Maria da Penha na cidade a vereadora e autora da lei municipal que institui o programa em Suzano, Gerice Lione; a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher do município, Silmara Marcelino; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito; a coordenadora do Curso Promotoras Legais Populares, Sandra Lopes Nogueira; o assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; o delegado titular de Suzano, Edson Gianuzzi; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, Wellington da Silva Santos; e o capitão Fábio Shutz, representando o 32º Batalhão da Polícia Militar.

Com início às 15h30, a cerimônia reuniu mais de cem pessoas, que assistiram a um workshop com as apresentações de trabalhos voltados à defesa de mulheres que sofrem violência doméstica e vítimas de feminicídio. Durante o evento, o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade, apresentou dados da atuação da patrulha, que soma o atendimento de 1.558 vítimas, em mais de 32 mil visitas e 28 prisões em flagrante.

De acordo com Rosemary, a GCM de Suzano tem todos seus agentes capacitados para o atendimento às vítimas de violência, com o objetivo de oferecer suporte às mulheres. “Todo o trabalho começa com a Delegacia de Defesa da Mulher. Eles recebem os casos de agressão e passam os cadastros das mulheres para a Patrulha Maria da Penha, que faz todo acompanhamento e monitoria, a fim de assegurá-las”, explicou.

Em seu discurso, a vereadora Gerice Lione compartilhou sua história de vida. “Presenciei minha mãe sofrer violência doméstica por 32 anos. Ela se encorajou, com meu apoio e de meus irmãos, a se desvencilhar do meu pai, que foi seu agressor. Quando assumi uma cadeira no Legislativo suzanense, Rosemary me procurou para propor a criação de um projeto de lei para instituir a Patrulha Maria da Penha como um programa oficial do município. Quero também registrar que parte de minha emenda impositiva da Câmara de Suzano será destinada a este programa, que tanto admiro e tenho carinho”, afirmou.

Ao fim, duas mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha apresentaram suas histórias e falaram do auxílio que o programa oferece em suas vidas.

Participação

Estiveram no evento os secretários municipais André Maurício Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Murilo Inocêncio (Assistência e Desenvolvimento Social), Cintia Renata Lira (Administração) e Carlos Watanabe (Meio Ambiente), bem como o controlador-geral do Município, Fátimo Rodrigues.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Nayara Couto; a coordenadora da Câmara Técnica do Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat), Fabiana Costa; as comandantes da Patrulha Maria da Penha de Guarulhos, Darci Maria Feitosa dos Santos, e de Mogi das Cruzes, Gabriela Avelar; e as coordenadoras da patrulha de Itaquaquecetuba, Jussara Ramos, e de Ferraz de Vasconcelos, Carla Ferreira, também estavam presentes.