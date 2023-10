Patrulha Maria da Penha prende agressor escondido na casa da vítima

A ocorrência chegou aos agentes por volta das 15h20, quando o Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher acionou a Patrulha Maria da Penha para prestar apoio à vítima e à mãe dela, que foram até a unidade, localizada no interior do Fórum de Suzano. Em conversa com ambas, elas revelaram que o agressor tinha acesso ao imóvel pulando o muro e que realizavam este tipo de invasão frequentemente.

Com base nessa informação, os agentes se dirigiram até a casa e encontraram o homem escondido no imóvel. Questionado, ele contou que sabia da medida protetiva, mas que em razão de ter saído em liberdade condicional não tinha para onde ir. O indivíduo foi levado para a Delegacia Central de Polícia e permaneceu preso.

Dias antes, no Jardim Vitória, o grupamento foi acionado para prestar atendimento a outra vítima de violência doméstica. De acordo com o registro da ocorrência, uma mulher teria sofrido uma tentativa de feminicídio por parte do companheiro em 27 de setembro, às 14 horas. Os agentes acompanharam a vítima para a realização de exame de corpo de delito e ultrassonografia em uma unidade de saúde, porém o agressor não foi localizado.

De volta à casa da vítima, a Patrulha Maria da Penha encontrou dois carros na garagem. Entretanto, ao consultar o emplacamento, a equipe constatou que um deles, um Volkswagen Gol, era produto de roubo. A mulher foi questionada e informou que o veículo era utilizado pelo agressor. O automóvel foi recolhido e levado para a Delegacia Central. Esta ação teve o apoio da Força Patrulha.

A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu na última segunda-feira (02/10) um homem por descumprimento de medida protetiva em razão de agressões que ele praticava contra a própria irmã, que é menor de idade. O indivíduo, que já havia sido condenado por roubo e estava em liberdade condicional justamente pelo crime de violência doméstica, foi localizado pelo grupamento dentro da casa da vítima, escondido na parte dos fundos da propriedade, no Jardim Santa Inês.