Jornal Diário de Suzano - 02/09/2025
Cultura

Paulo Betti lota Armando de Ré com peça autobiográfica

Ator trouxe para o palco algumas memórias de infância e a trajetória que lhe colocou entre os grandes nomes do teatro e da televisão do País

02 setembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Paulo Betti lota Armando de Ré com peça autobiográficaPaulo Betti lota Armando de Ré com peça autobiográfica - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, recebeu nesta segunda-feira (01/09) o renomado ator Paulo Betti, que deixou sua marca em Suzano com sua peça "Autobiografia Autorizada". Um público de quase 300 espectadores conferiu a sua trajetória de sucesso e suas memórias de infância e juventude que foram trazidas para o palco.

O espetáculo foi prestigiado pelo vice-prefeito Said Raful; pelo secretário interino de Cultura Geraldo Garippo; pela ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; pelo presidente da Câmara, Artur Takayama; pelo presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), Renan de Lima Franco; e pelo diretor da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Carlos Araújo.

Todos puderam acompanhar de perto o monólogo que explorou a origem rural e a caminhada na construção do ator, que trouxe muito humor, drama e poesia. Na peça, ele personificou familiares como pais e avós, partilhando a sua trajetória de crescimento sem abandonar suas raízes e contando sua jornada até se tornar um dos grandes nomes do teatro, cinema e TV brasileiros.

Paulo Betti também saudou e cumprimentou os presentes quando saiu do palco e se dirigiu para o meio da plateia, arrancando suspiros e risos do público. O momento celebrou seu encontro com os apreciadores da Cultura e artistas, que também tiveram a oportunidade de participar de um workshop com o ator horas antes do espetáculo. Os dois eventos foram realizados de forma gratuita para o município, sendo financiados pela Transpetro a partir da lei federal 8.313/1991, a Lei Rouanet.

Para reforçar o compromisso de Suzano com as atrações culturais e demonstrar respeito pelos grandes nomes que se tornaram referência para o setor, foi organizada uma recepção especial para ele no meio da tarde, que contou com as participações do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Débora Raffoul Ishi, além do vice-prefeito e do secretário interino de Cultura.

Garippo afirmou que Suzano tem uma tradição de grandes eventos culturais e destaca a importância da vinda do ator na cidade. “Paulo Betti é uma referência no cenário nacional e tem um trabalho grandioso na dramaturgia. Sua presença é inspiradora para todos os artistas que estão começando e para todos que apreciam sua obra e sua história. É motivo de orgulho para a cidade ter a oportunidade de poder vê-lo de perto”, declarou o secretário.

Por sua vez, o prefeito frisou que a programação cultural de Suzano tem proporcionado grandes possibilidades de entretenimento para a população. “Ao longo de todo o mês de agosto, realizamos a 5ª Mostra de Dança, com espetáculos por toda a cidade, nos centros culturais, em parques e nas praças, assim como no próprio Teatro Armando de Ré. Agora, começamos o mês de setembro com a vinda deste grande ator, que encantou o público com sua arte”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.

