Paulo Betti vem a Suzano e promove workshop e peça

Suzano recebeu nesta segunda-feira (01/09) o ator, autor e diretor Paulo Betti para realização do workshop “De Carona com a Cultura”, voltado a aspirantes das artes cênicas, e apresentação da peça “Autobiografia Autorizada”, em que interpreta a si mesmo em uma narrativa baseada em textos e cartas escritos na adolescência. No palco, ele reconstrói sua trajetória, da infância no meio rural, até se tornar um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira.

A oficina, que foi realizada entre 14h30 e 16h30, esgotou as inscrições em poucas horas e registrou 33 participantes. Por sua vez, a peça, que foi encenada no período da noite, também recebeu um grande número de inscritos. Ambos os eventos foram realizados no Teatro Dr. Armando Ré, no centro, por meio da lei federal nº 8.313/1991, a Lei Rouanet. Porém, antes da realização dos eventos, o ator conversou com o prefeito Pedro Ishi, com a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, com o vice-prefeito Said Raful e com o secretário interino de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

No encontro, o ator falou sobre sua trajetória encenada em sua peça, ao mesmo tempo em que ouviu elogios voltados aos seus mais de 50 anos de carreira. “Desde menino gostava de anotar as coisas, e quando resolvi fazer esse monólogo eu já estava com tudo pronto para poder isso no palco. Sinto-me feliz em fazer essa peça e falar da minha ancestralidade, e Suzano tem esse importante teatro, onde a gente pôde se apresentar com mais qualidade”, apontou.

O secretário Garippo, por sua vez, lembrou que esta não é a primeira visita do ator a Suzano. “Em 2018, ele esteve aqui durante a primeira atividade cultural do Cineteatro Wilma Bentivegna, quando assistiu a um filme e participou de uma roda de conversa. Agora, sete anos depois, ele retorna e pôde perceber que nós evoluímos bastante na disseminação de projetos, ações e equipamentos culturais para a nossa população”, destacou o chefe interino da Cultura.

Said Raful destacou que promover a cultura é um dos grandes desafios de uma administração municipal, mas que a Prefeitura de Suzano está executando essa tarefa com sucesso. “Temos várias ações que ocorrem no município que são voltadas para a cultura, e isso ocorre em todos os pontos da cidade. Temos as mostras, os filmes no Cineteatro, as oficinas do Profart (Programa de Formação Artística) nos Centros Culturais e esse evento com o Paulo Betti é a cereja do bolo das nossas ações voltadas para esse segmento”, afirmou.

Já a primeira-dama fez questão de cumprimentar o ator e enaltecer sua carreira ao longo das mais de cinco décadas de atuação. “Cresci assistindo o Paulo Betti interpretando diversos personagens no cinema e na televisão. Certamente, é um dos atores com uma das carreiras mais longevas do Brasil e tudo isso mantendo uma regularidade nas atuações, seja no palco ou na tela”, celebrou ela.

Por fim, o prefeito celebrou a vinda do ator e destacou a qualidade dele ao longo dos anos. “Paulo Betti é cartaz por onde passa e receber o espetáculo dele, mais o workshop, é motivo de orgulho para nós. Ficamos muito felizes com a quantidade de pessoas que se inscreveram para o ‘De Carona com a Cultura’, superando até as expectativas do limite de vagas. No palco, ele dispensa comentários, todos nós sabemos como ele tem domínio da atuação e nos faz viajar com todos os personagens que já interpretou”, finalizou o prefeito.