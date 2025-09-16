Pavimentação de rua dá início a conjunto de obras na Vila Fátima

A Prefeitura de Suzano iniciou as obras que garantirão uma nova pavimentação à rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vila Fátima, abrindo caminho para um conjunto de melhorias que contemplarão outras 13 vias da localidade. O prefeito Pedro Ishi esteve na via na tarde desta segunda-feira (15/09) e acompanhou o trabalho de fresagem que está preparando o espaço para receber a camada asfáltica até o final desta semana.

Durante a vistoria, o chefe do Poder Executivo municipal teve a companhia do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e Rogério Castilho; e também do ex-vereador e uma das lideranças da região, Antônio Rafael Morgado, o Toninho Morgado.

A fresagem sucedeu as obras que proporcionaram um muro de contenção de drenagem no bairro e ações nas guia e sarjetas da rua, garantindo, neste momento, a remoção das camadas do asfalto existente, com as partes danificadas, para melhorar a aderência e a dirigibilidade da pista assim que for concluída a aplicação do novo revestimento.

Nos próximos meses deverão ser finalizados os mesmos serviços nas ruas Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Rinyasu Sugimura, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Jorge, São Marcos e São Paulo.

Para as obras de infraestrutura viária no bairro Vila Fátima, serão investidos R$ 4.686.369,14, oriundos de recursos federais conquistados na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi. Os serviços ficarão sob a responsabilidade da Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda e da Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Os valores se somam aqueles que também estão sendo investidos para melhorias de vias de outras localidades do município, como os R$ 6.887.484,26 que estão garantindo obras de requalificação na avenida Taiaçupeba e nas ruas Ipês, Jeca Tatu e Guilherme, nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês; e também os R$ 997 mil que estão possibilitando as obras de pavimentação da rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena.

O secretário afirmou que este conjunto de obras representa um avanço significativo na infraestrutura viária da cidade. “As intervenções estão sendo acompanhadas de reforço no sistema de drenagem, que garantem o escoamento das águas da chuva. Assim, conseguimos melhorar o deslocamento com a nova camada asfáltica, e proporcionamos mais segurança para todos que circulam pela cidade”, declarou.

Por sua vez, o prefeito destacou que as obras que estão em andamento vão proporcionar condições melhores para a mobilidade da população. “Somente na Vila Fátima, vamos requalificar 14 vias, o que mostra nossa atenção com a qualidade de vida das pessoas que moram nesta localidade do município, além de promover um asfalto mais uniforme que melhora o tráfego de veículos nessas ruas. As obras se desenvolverão juntamente com os serviços na Vila Urupês, na Vila Amorim e no Parque Maria Helena, onde também garantiremos melhorias nos acessos”, ressaltou.