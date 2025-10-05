Pavione anuncia projeto com Educação e faz raio-x da Comunicação de Suzano

O secretário de Comunicação Pública (Secop) de Suzano, Paulo Pavione, anunciou o projeto “Verdade na Rede”, em parceria com a Secretaria de Educação da cidade. A ideia é combater as fake News e a desinformação nas escolas municipais. Além disso, ele fez um raio-x da pasta. Pavione participou do DS Entrevista nesta semana.

“Um projeto que pretendemos lançar ainda esse ano é o ‘Verdade na Rede’, que vamos falar sobre o combate às fake news para as crianças. Vamos ter um trabalho dentro das salas de aula, uma espécie de Proerd e Guard. O projeto ‘Colaboração’ já faz isso, mas esse vai ser para crianças, vamos mudar a linguagem, ter uma cartilha especial, explicar o que é internet, os malefícios do uso da internet ‘full time’, tudo isso sendo acompanhado pela Educação. A secretária Renata Priscila gostou muito do projeto, se envolveu com a gente e estamos desenvolvendo essa ação. Caso não seja esse ano, a expectativa é que seja no primeiro semestre do ano que vem. Isso vai ser como uma atividade complementar dentro da sala de aula”, disse o secretário.

A Comunicação de Suzano conta com outros projetos, como a Central de Interpretação de Libras (CIL), que foi implementado em maio de 2023 e garante atendimento ao público com deficiência auditiva na rede de Atenção à Saúde, nas unidades da Assistência Social e em todos os demais equipamentos administrados pela Prefeitura de Suzano.

“Virou uma política pública permanente. A Central de Libras parece que é algo pequeno perto da demanda da cidade, mas só de saber que tem uma pessoa que foi ganhar um bebê e teve apoio de uma intérprete no parto, para mim a Central de Libras já ultrapassou todas as expectativas que tinha”.

A partir da CIL, a Prefeitura realizou cursos de Libras para servidores públicos, sempre buscando a inclusão da pessoa com deficiência auditiva. “Tem um curso de Libras gratuito, fizemos para servidor, para a população. São cursos onde buscamos ajudar na compreensão e quebra de barreiras. Comunicação pública serve para isso, para quebrar essas barreiras linguísticas, a Central de Libras (CIL) é muito importante”.

Raio-x

Durante a entrevista, o secretário falou sobre o funcionamento da pasta de Comunicação Pública, as dificuldades e os desafios de utilizar uma forma de comunicação para cada meio.

Atualmente, a secretaria conta com cerca de 32 pessoas divididas em cinco departamentos: jornalismo, mídias digitais, assuntos administrativos, cerimonial e departamento de dados.

“Tenho muito orgulho de dizer que temos uma equipe que faz acompanhamento de todas as obras, todas as informações, rankings, dados importantes, temos um atendimento muito acompanhado junto aos outros departamentos”, disse.