Pedestres cobram manutenção das calçadas do Centro de Suzano

Apesar de a Prefeitura de Suzano ter anunciado o ano passado sobre manutenção das calçadas da cidade, um ano após declaração, munícipes dizem que as ruas estão precárias e necessitando de mais manutenção.

O comerciante José Fahim, que atua na Rua General Francisco Glicério, não vê melhorias realmente visíveis e no geral as calçadas são as mesmas de 30 anos atrás. "Principalmente nas travessas, não vi melhorias. Nas vias principais até que tivemos mudanças, alguns pontos com acessibilidade, mas precisa de mais".

Perguntado sobre a obrigação da manutenção das calçadas ficar por conta de cada estabelecimento que ocupa a calçada, ele responde. "Se cada um cuidar do seu, eu não vejo problemas. A prefeitura já me cobrou sobre isso e eu arrumei".

A auxiliar de limpeza, Patrícia dos Santos, discorda da opinião de José e diz que não vê melhorias, principalmente nas vias paralelas."As calçadas estão ruins, muito desniveladas. As vias paralelas estão sem cuidados".

Questionada sobre os próprios estabelecimentos arrumarem as calçadas, ela disse. "Não sei se é certo ou errado, mas todas as lojas pagam impostos, então é dever da prefeitura arrumar".

Outro lado

A Prefeitura de Suzano informou, sobre a manutenção das calçadas, que cada lote é por competência civil do proprietário, conforme legislação sobre a gestão do espaço público feito pelo município. A lei é a 014/1993, onde no artigo 49 estabelece que é de responsabilidade dos proprietários construir, reconstruir, ou reparar os respectivos passeios e mantê-los em perfeito estado de conservação.

Segudno a Prefeitura, na região central está sendo implantada melhorias de acessibilidade.