Pedestres cobram manutenção e segurança em passarela de Suzano

Pedestres enfrentam dificuldades para transitar na passarela que faz a ligação entre o Jardim Monte Cristo e Vila Maria de Maggi na Avenida Brasil. Eles reclamam sobre a falta de segurança e manutenção do local, que possui desníveis, grades quebradas, falta de iluminação e pichações. Os usuários também reclamam sobre assaltos que acontecem no local toda semana. A Prefeitura promete fazer inspeção no local.

Os problemas que envolvem a passarela existem há mais de sete anos. Os moradores dos bairros vizinhos que precisam passar pelo local se sentem inseguros. A estrutura que possui diversas rachaduras e grades de proteção quebradas, também apresenta desníveis que podem causar acidentes entre os usuários.

Os pedestres destacam outros problemas que não envolvem a estrutura física, como as pichações, mato alto e descarte de lixo nas proximidades. A falta de iluminação durante a noite também torna o local perigoso por conta dos assaltos, que segundo relatos, acontecem toda semana.

A passarela também oferece risco aos pedestres por conta do transito de bicicletas e motos no local. A orientação seria que o ciclista que utilizar a passarela desça do veiculo e empurre a bicicleta, o que é desrespeitado. O risco de atropelamentos é grande e os pedestres reclamam da falta de fiscalização no local.

A dona de casa, Rosa Maria Siqueira de 63 anos, utiliza a passarela para transitar entre os bairros e afirma que os problemas do local já são antigos. "A passarela precisa ser reformada urgentemente", afirma. O aposentado Pedro dos Santos, de 65 anos, conta que usa a passarela todos os dias e que teme sofrer algum acidente no local. "Faltam grades em diversos pontos da passagem e o mato das calçadas está muito alto", conta. Para o morador Gilberto Thomas, o maior problema são as motos que passam pelo local. "Quase fui atropelado por uma moto, a situação chega a ser absurda", explica.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos afirma que vai enviar uma equipe ao local para averiguar a situação e avaliar quais providências serão tomadas. A expectativa é que as soluções propostas pela pasta sejam divulgadas em breve.

Em relação ao descarte irregular de lixos no local, a pasta faz um apelo à população: que evitem jogar lixo no local.