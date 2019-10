Pedestres e ciclistas pedem inclusão de ciclovia em projeto de revitalização da Avenida Brasil

A população de Suzano vê como positiva a construção de uma ciclovia na Avenida Brasil. A ideia também vem sendo cogitada pelo deputado estadual Estevam Galvão, que nesse ano, destinou R$ 2 milhões em verbas parlamentares para revitalizar a via. O deputado promete, também, mais dois milhões ainda esse ano. O DS conversou com ciclistas que passavam pela avenida, e ouviu opiniões positivas sobre a construção de uma ciclovia no local.

Jean Carlos, atualmente desempregado, passa diariamente de bicicleta pela Avenida Brasil. Ele afirma que "a ciclovia já deveria existir no local, pois facilitaria muito para quem anda de bicicleta".

"Eu passo todos os dias aqui (na avenida), mas para ciclistas, não têm espaço. Se passamos pela rua, corremos o risco de ser atropelado ou cair nos buracos, já que a rua tem muitos desníveis. O jeito é andar na calçada, mas então incomodamos os pedestres", disse Jean.

Para o jardineiro Gilberto Bispo de Lima, que ficou muito feliz ao saber da possibilidade de construir uma ciclovia na Avenida Brasil, afirmou que isso "seria tudo de bom”, pois passa sempre pelo local. “Já me acidentei andando pela calçada".

"Isso deveria existir faz tempo, a avenida é larga, então dá para fazer uma ciclovia. Uma vez me acidentei, porque a calçada é muito estreita para andar, então acabei batendo em um poste", explicou Gilberto.

Acácio Henrique e Alisson Kauan apresentaram as mesmas opiniões. No momento passavam pela passarela da avenida e disseram que "para quem passa sempre de bicicleta por ali, é muito importante ter uma ciclovia".

Eles também afirmaram que a construção da ciclovia "já deveria ter acontecido".

Deputado

O deputado Estevam Galvão disse que a ciclovia é bem vinda e a Prefeitura quem decidirá como a verba parlamentar será usada.

"O objetivo é pavimentar toda a Avenida Brasil, acabando com as ondulações da via e os paralelepípedos. Com a pavimentação, a ciclovia também poderá ser feita como parte do projeto de revitalização de toda a via", disse o deputado.