Pedestres e motoristas cobram iluminação em estrada na divisa de Suzano e Itaquá

Israel Aparecido de Souza, que tem uma borracharia na estrada, afirmou que a via é bem cuidada e conta com bom asfalto, mas falou sobre a iluminação e sobre lombadas. “A situação da estrada é boa, mas ainda está precisando de uma lombada. Os carros descem muito rápido. Há uma ou duas semanas um carro estava descendo, bateu em uma capivara e matou ela. E há uns seis meses um carro capotou e o motorista morreu. Não tem poste também, a iluminação precisa melhorar bastante também”, explica.

Luiz Carlos, que também estava na borracharia, concordou na questão da falta de lombadas e iluminação e comentou sobre segurança. “Aqui não tem segurança nenhuma. É muito escuro, não tem segurança”.

Ana Paula afirmou que o principal ponto a melhorar é a iluminação. “A iluminação é o principal ponto que precisa melhorar. Aqui é muito escuro. Calçada e acostamento são duas coisas que precisa, mas não tem também”, conta.

Prefeitura

Em resposta, a Prefeitura de Itaquá afirmou que, ainda neste mês, será feita a implantação das lâmpadas LEDs.

Além disso, a administração municipal falou sobre o acostamento. “A via recebeu, no último ano, intervenções do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), responsável pelas obras da via e também do acostamento. Mesmo assim, uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos será direcionada ao local nos próximos dias para analisar medidas técnicas”. A implantação de lombadas está dentro da análise de medidas técnicas que será feita.

Em relação à segurança, foi afirmado que “a Guarda Civil Municipal (GCM) faz rondas diárias e operações constantes por tratar de uma importante via arterial do município”, finaliza a Prefeitura.

