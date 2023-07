Pedestres reclamam das condições e falta de iluminação na passagem ferroviária da MRS

Moradores do Parque Palmeiras reclamam da situação da passagem de nível da linha ferroviária da MRS Logística que passa pelo bairro.

O trecho está na Rua Sebastião Moreira, conhecida no distrito como Rua da Feira.

De acordo com os moradores, o mato foi roçado nas últimas semanas, o que melhorou a situação da passagem. Porém os corrimãos e a iluminação do local ainda estão ruins, segundo os munícipes.

Líder comunitário, Ronaldo Aparecido de Souza reclamou da situação dos corrimãos e da iluminação.

“Eles fizeram a roçada do mato, mas não fizeram a manutenção dos ferros dos corrimãos. Estão todos enferrujados. Na iluminação também não fizeram nada para melhorar”.

Carlos Alberto, morador do Parque Palmeiras, afirma que o mato está menor e melhorou, mas as outras questões continuam ruins. “Iluminação e corrimãos continuam do mesmo jeito. Ninguém apareceu para trocar ou arrumar os corrimãos e colocar iluminação boa”.

Na visão de Gorete Vieira, o local ainda não está bom. “Está melhor por conta dos matos que estão menores, mas os corrimãos e a iluminação estão péssimos. Ainda está ruim por esses dois motivos”.

MRS Logística

Em resposta, a MRS Logística, responsável pela passagem, afirma que as equipes estiveram no local em junho para realizar roçada e limpeza. “Esta atividade foi parte do cronograma de manutenção cíclica da faixa de domínio ferroviária, que acontece frequentemente em toda a extensão da malha sob concessão da MRS”.

A empresa ainda explica que uma outra equipe esteve presente para avaliar a situação dos equipamentos. “Está prevista uma nova visita para a definição do escopo de atuação para execução das melhorias, ação que será seguida da contratação de um fornecedor para o trabalho”.

Por fim, sobre a iluminação, a MRS Logística informou que irá entrar em contato com a Prefeitura “para articular ações de melhorias no local”.