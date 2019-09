Pedestres são as principais vítimas de mortes no trânsito em agosto

Das 13 vítimas fatais em acidentes no trânsito em agosto no Alto Tietê, dez foram atropeladas e três são de acidentes envolvendo motociclistas. Em Mogi das Cruzes - cidade com o maior número de casos -, quatro pessoas morreram atropeladas. Apesar disso, a região fechou agosto em queda de acidentes com vítimas fatais: caíram de 17 para 13, em comparação a julho deste ano, uma redução de 23,53%. É o melhor agosto em quatro anos, desde 2015. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 19, são do Infosiga, ferramenta estatística do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.

Seguindo a lista de cidades com mais casos de mortes no trânsito está Arujá, com três ocorrências computadas em agosto. Todas as vítimas - sendo dois homens e uma mulher - foram atropeladas.

Os acidentes aconteceram na noite ou madrugada. Itaquaquecetuba e Suzano registraram cada uma dois casos.

O município suzanense teve dois atropelamentos com morte, sendo um na Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo à Estação Suzano, quando uma mulher em situação de rua foi atropelada por um caminho. Outro foi na Rua José de Almeida, no Jardim Márcia.

Já Itaquá, foi um atropelamento e uma colisão envolvendo motociclista. Em Santa Isabel, a vítima, de 31 anos, morreu após colidir contra um muro.

Melhor mês em quatro anos

Segundo dados do Infosiga, o oitavo mês deste ano foi o melhor em quatro anos. Em 2015, a região fechou com 16 mortes no trânsito. Em 2016, foram 15. Seguido de 16, em 2017 e, no ano passado, o Alto Tietê fechou agosto com 14 ocorrências de mortes no trânsito nas estradas e rodovias.

Morte de estudante

Em outubro, o Infosiga deve registrar mais um fato de pedestre atropelado e morto. É o do estudante Vinicius Silva Martins, de 20 anos. Ele foi atingido pelo carro desgovernado de um advogado, na última quarta-feira à noite, na Avenida Brasil, em Suzano.

O responsável pela morte foi preso em flagrante.