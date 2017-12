Pedestres temem travessia no Ryu Mizuno; viaduto passará por manutenção

O viaduto Ryu Mizuno, mais conhecido como viaduto velho, que liga a Vila Maria de Maggi ao Centro, receberá nas próximas semanas o serviço de manutenção na iluminação pública. Segundo a secretaria municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, a limpeza e pintura do local devem ser realizadas no próximo mês, em caso de mudança climática, o trabalho por ser adiado.

A via, localizada na Avenida Brasil, é motivo de reclamações para motoristas e pedestres que utilizam o local para se locomoverem de uma cidade à outra, e por conta disso, solicitam melhorias de revitalização, limpeza e manutenção de buracos e rachaduras, além da instalação de novas lâmpadas para evitar o aumento de acidentes e possíveis riscos de assaltos.

Para o motorista Aluísio Antonio Rodrigues, de 60 anos, um novo viaduto seria adequado para evitar acidentes de trânsito. "Por muitos anos fui caminhoneiro e já vi tanta desgraça por conta de buracos e das vias estreitas que só um viaduto novo para diminuir os acidentes na pista e melhorar a circulação de motoristas e pedestres", conta.

Outra situação apontada é a falta de segurança, principalmente nos períodos noturnos, com a falta de iluminação os roubos e furtos são constantes no local, é o que afirma o vigilante Rivaldo Araújo, de 39 anos. "O viaduto precisa de manutenção em diversos pontos, mas a principal delas é a iluminação pública, a maioria das lâmpadas estão queimadas e isso também aumenta o risco de assaltos", enfatiza.

Com as novas medidas, o problema deve ser sanado e as pessoas que utilizam o viaduto terá mais segurança, é o que espera o morador do bairro Parque Maria Helena dos Santos, Gabriel Marcondes Alves. "Com a iluminação sendo reajustada, nossa segurança não será comprometida. Precisamos de novas lâmpadas no viaduto, inclusive para os pedestres que precisam passar por aqui à noite", afirma.