Pedro Benites e Mauro Vaz conversam sobre a retomada da Comissão Municipal de Emprego de Suzano

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, participou de uma importante reunião nesta segunda-feira (25/8) com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz.

Benites e Vaz conversaram sobre a retomada da Comissão Municipal de Emprego de Suzano, que é uma importante ferramenta de estímulo à geração de empregos e à qualificação profissional dos trabalhadores.

A Comissão Municipal de Emprego reúne a Prefeitura, Sindicatos e Empresas da cidade e estimula o debate permanente sobre o setor, debatendo pontos como a geração de novas vagas, atração de empresas e qualificação da mão-de-obra, sempre com o objetivo de aquecer a economia da cidade.

Para o presidente Pedro Benites, a volta da Comissão Municipal de Emprego é muito importante para a cidade e o Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano terá uma participação atuante neste grupo.

“Foi uma reunião muito produtiva, pois tanto eu como o secretário Mauro Vaz concordamos que este assunto é prioritário tanto para a economia de Suzano, como para o futuro dos jovens e também dos trabalhadores que já atuam no comércio, na indústria e no setor de serviços do município”, afirmou Benites.

É importante lembrar que o Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano tem ações pioneiras nesta área, como o café realizado em março de 2023, que reuniu a Prefeitura, empresas suzanenses, sindicalistas e o SENAI, buscando ações para estimular a geração de empregos para os suzanenses e a criação de cursos para a formação dos jovens.