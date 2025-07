Pedro Ishi acompanha entrega de kits do Suzano Vôlei a alunos do Miguel Badra

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quinta-feira (24/07) a entrega de kits esportivos do projeto “Futuro Campeão” aos alunos da Escola Estadual Professor Tochichico Yochicava, localizada no bairro Cidade Miguel Badra. A iniciativa, voltada à formação de jovens atletas, é realizada pelo Suzano Vôlei e incentivada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, atendendo atualmente 111 estudantes de 10 a 16 anos somente nesta unidade.

Foram entregues kits para todos os estudantes, compostos por camisa, squeeze e sacochila, itens que visam estimular o engajamento e fortalecer o sentimento de pertencimento dos alunos ao projeto. Além da escola no Miguel Badra, o “Futuro Campeão” também é executado na Escola Estadual Abrão Salomão Domingues, no Jardim Tabamarajoara, e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, do Jardim Santa Inês.

A agenda contou com a presença da gerente-geral do clube, Ana Paula Ferreira, e do assistente administrativo Alex Paulo, além de professores e colaboradores do projeto.

A direção da escola também esteve presente, incluindo o diretor Robson Toledo, a vice-diretora Elaine Lúcio Jesus, a supervisora Jani Aparecida de Lima Ramos e a coordenadora de Gestão Pedagógica, Thaís Yamamoto de Melo.

A secretária de Educação de Suzano, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou o impacto positivo do projeto no ambiente escolar e no desenvolvimento dos estudantes. “A entrega desses kits reforça o compromisso com a formação integral dos nossos alunos, valorizando não apenas o aprendizado em sala de aula, independentemente se é da rede municipal ou estadual, mas também o esporte como ferramenta de transformação e cidadania”, declarou.