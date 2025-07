Pedro Ishi acompanha evento de boas-vindas a 150 alunos da Univesp

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quarta-feira (30/07) a aula inaugural dos 150 novos alunos do Polo Suzano da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), realizada no Anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro da cidade. A cerimônia de acolhimento teve como objetivo apresentar a estrutura física, reforçar os principais canais de apoio ao estudante e aproximar os calouros da vida universitária.

O evento, que também contou com a participação da dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, e de outras autoridades municipais, foi conduzido pela equipe técnica do polo, composta pela gestora Beatriz Leite dos Santos, pela orientadora Adriana Homan e pela secretária Ana Paula Lima. Elas ofereceram informações fundamentais sobre Portal do Aluno, Manual do Aluno, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e outros recursos essenciais para o percurso acadêmico dos estudantes.

Os calouros participaram também de uma aula inaugural de boas-vindas. Na ocasião, a gestora Beatriz fez um relato de experiência como ex-aluna da Univesp, destacou os principais desafios e dicas de como trilhar essa jornada. Em seguida, os novos estudantes receberam um passo a passo de como utilizar as principais ferramentas disponíveis. Ao final, eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas, trocar experiências e conhecer os colegas de seus respectivos eixos.

Durante o evento, o prefeito Pedro Ishi destacou o papel fundamental da Univesp como porta de entrada para o ensino superior gratuito e de qualidade. “Educação é uma prioridade da nossa gestão, e acompanhar esse início de jornada acadêmica é motivo de grande orgulho”, afirmou.

Desde sua implantação em 2018, na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e da ex-primeira-dama e ex-dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, com apoio do deputado estadual André do Prado, o Polo Suzano da Univesp vem crescendo de maneira expressiva. Além dos calouros, atualmente, são 539 alunos ativos.

Para Déborah Raffoul Ishi, a expansão contínua da Univesp em Suzano representa mais do que uma política educacional - é uma verdadeira ferramenta de transformação social.