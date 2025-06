Pedro Ishi acompanha governador em evento regional e reforça parcerias

O prefeito Pedro Ishi acompanhou na manhã desta terça-feira (03/06) o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante a inauguração da Praça da Cidadania, instalada no bairro Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba.

O evento foi marcado por discursos voltados à valorização de equipamentos públicos e ao fortalecimento das políticas sociais e comunitárias no Alto Tietê.

Antes de seguirem para o compromisso, o governador e a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane de Freitas, fizeram questão de passar por Suzano, onde foram recepcionados pelo prefeito e pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, que também preside o Fundo Social de Solidariedade de Suzano, e pelo presidente da Câmara, o vereador Artur Takayama.

O helicóptero com o governador pousou no campo do Centro Cultural Boa Vista. De lá, Tarcísio seguiu até a cidade vizinha, mas, no caminho, o prefeito aproveitou a ocasião para reforçar pautas de interesse da população suzanense e discutir ações conjuntas para o desenvolvimento regional, especialmente nas áreas de infraestrutura, segurança e inclusão social.

“Foi uma grande honra receber o governador Tarcísio, ainda que por um breve momento. Conversamos sobre demandas importantes para a nossa cidade e ele, como sempre, se mostrou muito receptivo e disposto a colaborar com nosso trabalho. Agradecemos pela atenção e pela parceria constante”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

Déborah também ressaltou a importância da visita do chefe do Poder Executivo paulista e da presidente do Fundo Social de São Paulo. “Momentos como esse fortalecem a rede de solidariedade entre os municípios da região e favorecem a ampliação de projetos sociais voltados ao acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Gratidão a eles pela visita", disse.

Além do prefeito, da primeira-dama e do presidente da Câmara, também participou da recepção o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Para prefeito, visita de Tarcísio a Suzano é sinal de respeito

Para Pedro Ishi, embora o evento tenha ocorrido em uma cidade vizinha, o gesto do governador em visitar Suzano antes da agenda oficial demonstra consideração e respeito pela administração local.

“Essa atitude reforça o comprometimento do Governo do Estado com nossa cidade. O governador Tarcísio tem sido um parceiro importante nas principais conquistas que temos alcançado em Suzano”, concluiu o chefe do Poder Executivo suzanense.

Durante a inauguração da nova Praça da Cidadania, o governador destacou a importância de investir em espaços de convivência e oportunidades para a população das regiões mais afastadas das cidades, ressaltando que projetos como esse criam alternativas reais de desenvolvimento humano.