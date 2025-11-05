Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi acompanha início das disputas de futsal nos Jogos Escolares

Competição reúne 180 alunos da região sul no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) do Jardim Santa Inês e reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano com a integração e a atividade esportiva educacional

05 novembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Pedro Ishi acompanha início das disputas de futsal nos Jogos EscolaresPedro Ishi acompanha início das disputas de futsal nos Jogos Escolares - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quarta-feira (05/11) o início das disputas de futsal da segunda edição dos Jogos Escolares do Município de Suzano (Jems), promovidos pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A atividade foi realizada no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Jardim Santa Inês, e contou com a participação de 180 alunos de escolas da região sul da cidade.

As partidas envolveram equipes masculinas e femininas das Escolas Municipais Odário Ferreira da Silva, Adélia de Lima Franco, Professora Mônica Sônia Franco Pinheiro Maida, Professora Liuba Pizzolitto, Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, Lídia Lima da Silva, Engenheiro Isaías Martinelli Gama, Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer e Professor Paulo Henrique Barreiros.

As atividades fazem parte do calendário do Jems 2025, que neste ano reúne cerca de 3,2 mil alunos de 27 escolas da rede municipal. As disputas contemplam as modalidades de atletismo, futsal e queimada, tanto no masculino quanto no feminino, com o objetivo de incentivar o esporte, o trabalho em equipe e a integração entre os estudantes.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância do incentivo à prática esportiva nas escolas e elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe da Educação. “O Jems é uma das ações mais bonitas que realizamos na rede municipal, porque valoriza o esforço dos alunos e reforça o papel da escola como espaço de aprendizado, convivência e superação. Fico muito feliz em ver o empenho de cada criança e de toda a equipe da Secretaria de Educação, sob a liderança da minha amiga Renata Priscila, que tem feito um trabalho exemplar à frente da pasta”, afirmou Ishi.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, ressaltou que o torneio vai além da competição esportiva, representando um importante instrumento de socialização e desenvolvimento integral dos estudantes. “Mais do que um campeonato, o Jems é um espaço de crescimento e aprendizado. Nossos alunos têm a oportunidade de colocar em prática valores como respeito, empatia, disciplina e espírito de equipe. A Educação Física é uma ferramenta poderosa na formação das nossas crianças, e estamos muito orgulhosos de ver essa iniciativa se consolidando em Suzano”, destacou.

O evento contou ainda com a presença do diretor pedagógico da pasta, Francisco Franco, e da supervisora de área de Educação Física, Marilene Oliveira, que acompanham de perto todas as etapas dos Jogos.

“Sem dúvida, os Jogos Escolares se fortalecem como um símbolo de união e aprendizado. É gratificante ver o entusiasmo dos nossos alunos e professores em torno dessa iniciativa”, finalizou o prefeito Pedro Ishi.

