Pedro Ishi acompanha lançamento do programa 'Escola da Energia' no Miguel Badra

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta segunda-feira (09/03) o lançamento do programa “Escola da Energia” na Escola Municipal Victor Salviano, localizada no bairro Cidade Miguel Badra. A iniciativa, desenvolvida a partir de uma parceria da EDP com a Secretaria de Educação de Suzano, promove a ampliação do acesso à tecnologia e beneficiará 1.070 estudantes do 1º ao 5º anos da unidade.

Durante o evento, foi realizada a entrega de equipamentos destinados ao fortalecimento das atividades pedagógicas e ao uso de metodologias inovadoras em sala de aula. Entre os itens doados estão 60 tablets, que serão utilizados pelos estudantes em atividades educacionais, além de dois carrinhos de recarga e armazenamento dos dispositivos, que permitem a organização e o uso compartilhado dos equipamentos pelas turmas.

A escola também recebeu dois microfones sem fio, uma caixa de som e três roteadores, aparelhos que irão apoiar apresentações, atividades coletivas e projetos pedagógicos e ampliar a conectividade no ambiente escolar. O conjunto de recursos integra os chamados kits multimídia, que contribuem para dinamizar as práticas de ensino e aumentar o acesso dos alunos a ferramentas digitais no processo de aprendizagem.

A Escola Municipal Victor Salviano atende, atualmente, 1.070 alunos distribuídos em 40 turmas, abrangendo até o 5º ano do ensino fundamental. O programa tem como objetivo integrar recursos tecnológicos às práticas pedagógicas, alinhando o uso das ferramentas digitais às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e incentivando o desenvolvimento de habilidades digitais entre professores e estudantes.

A agenda contou com as presenças da secretária municipal de Educação, Renata Priscila; do controlador geral do município, César Braga; da coordenadora de Projetos da Educação, Sueli Stuchi; do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; da diretora da escola, Roseli Oliveira; da coordenadora pedagógica Andressa Reguin; e da supervisora Marli Ribeiro. Também participaram representantes da EDP, entre eles o gestor executivo Benedito Roberto de Miranda e os representantes Eduardo Régis e Paulo Ramicelli, além do parceiro Gabriel Arita, da Sincroniza.

O programa também prevê formações presenciais e on-line para educadores, acompanhamento pedagógico, diagnóstico de letramento digital e atividades voltadas ao protagonismo estudantil, incluindo a participação no Prêmio EDP Escola da Energia, iniciativa que valoriza projetos educacionais inovadores desenvolvidos nas unidades participantes.

Segundo a secretária Renata Priscila, a iniciativa contribui para ampliar o acesso dos estudantes a recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. “A presença da tecnologia no ambiente escolar amplia as possibilidades de aprendizagem e aproxima os estudantes de ferramentas que já fazem parte do cotidiano da sociedade. Com o Programa ‘Escola da Energia’, fortalecemos as práticas pedagógicas e oferecemos novos recursos para que professores e alunos desenvolvam habilidades importantes para o futuro”, destacou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar investimentos e oportunidades na rede municipal de ensino. “Parcerias como essa permitem que a rede municipal avance na oferta de recursos e oportunidades para os estudantes. A iniciativa contribui para fortalecer o ensino nas escolas e ampliar o acesso das crianças às ferramentas que fazem parte do mundo atual”, afirmou.