Cidades

Pedro Ishi acompanha obras de pavimentação no Parque Maria Helena

Trecho de 900 metros na rua Isaura Tavares de Paiva recebe investimentos de quase R$ 1 milhão; trabalhos incluem modernização completa da via e devem ser concluídos ainda neste mês

10 setembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi acompanha obras de pavimentação no Parque Maria HelenaPedro Ishi acompanha obras de pavimentação no Parque Maria Helena - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi vistoriou nesta quarta-feira (10/09) as obras de pavimentação da rua Isaura Tavares de Paiva, no bairro Parque Maria Helena, região central da cidade. O chefe do Poder Executivo municipal acompanhou o avanço dos serviços, que vão contemplar cerca de 900 metros da via

Estiveram com ele na fiscalização às obras o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, e do representante da empresa responsável pela execução da obra, a Renov Pavimentação e Construções Ltda, Adilson Marques.

A intervenção foi um pedido apresentado pelo vereador Max e vai atender o trecho que vai desde rua Cidade de Diadema - já pavimentada em 2023, durante a gestão do então prefeito Rodrigo Ashiuchi - até a rua Major Pinheiro Fróes (SP-66), nas proximidades da praça Rasma Kasparovics de Oliveira. O investimento total é de R$ 997 mil, provenientes do orçamento municipal. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda neste mês.

O serviço já passou por sua primeira fase, que consistiu na reforma de guias, sarjetas e sarjetões, que começou em 11 de agosto. Na sequência, as equipes iniciaram a etapa de reforço de subleito, com a utilização de retroescavadeira para a troca de solo. Nesse processo, houve a retirada dos antigos paralelepípedos e a remoção de terra para garantir a estabilidade da futura camada asfáltica. A próxima fase prevê a fundação de rachão e o travamento com Brita Graduada Simples (BGS), que prepara o solo para receber a última etapa: a aplicação da massa asfáltica.

Após a pavimentação, o cronograma ainda prevê ações de zeladoria como limpeza do local, além da instalação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, garantindo segurança e organização para motoristas e pedestres. A rua Isaura Tavares de Paiva já conta com iluminação de LED, reforçando o pacote de melhorias que vai transformar a rotina da comunidade do Parque Maria Helena.

"Quero agradecer ao nosso prefeito Pedro Ishi e ao secretário Samuel Oliveira. Fico muito feliz porque é uma obra muito pedida por este vereador", declarou Max do Futebol.

Durante a vistoria, o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos destacou o impacto positivo do projeto. “Essa é uma obra esperada há muitos anos pelos moradores da região e que vai proporcionar mais qualidade de vida e mobilidade urbana. Estamos acompanhando cada etapa de perto para assegurar que tudo seja entregue dentro do prazo e com a qualidade que a população merece”, afirmou Oliveira.

O prefeito também ressaltou a importância da intervenção para o desenvolvimento do município. “Nós sabemos o quanto essa obra representa para os moradores do Parque Maria Helena. A pavimentação da rua Isaura Tavares de Paiva é mais do que infraestrutura: é dignidade, segurança e valorização do bairro. Esse é um compromisso da nossa gestão, dar continuidade ao trabalho iniciado e ampliar as melhorias para que Suzano siga avançando”, declarou Pedro Ishi.

