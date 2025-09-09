Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi acompanha operação 'Tapa-Buraco' na Vila Urupês

Serviço que já garantiu o fechamento de mais de 15 mil buracos nas vias de Suzano está sendo reforçado

09 setembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Pedro Ishi acompanha operação 'Tapa-Buraco' na Vila UrupêsPedro Ishi acompanha operação 'Tapa-Buraco' na Vila Urupês - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, acompanhou nesta terça-feira (09/09) o trabalho executado pela operação “Tapa-Buraco” na rua Madame Pommery, no bairro Vila Urupês. O serviço está sendo implementado com objetivo de preservar as condições de mobilidade nesta via e se soma ao conjunto de ações realizadas desde o início do ano em toda a cidade, que resultou em 15 mil buracos tapados e mais de 450 vias alcançadas.

Nesta oportunidade, o chefe do Poder Executivo municipal esteve acompanhado do secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, do coordenador da pasta, Leandro Rabelo, e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva. Eles verificaram a atuação das equipes da administração municipal no cruzamento com a rua Martha, onde também foi reforçada a pintura da sinalização horizontal e das guias.

As intervenções se fazem necessárias pela circulação intensa de moradores neste trecho, em função dos condomínios instalados não só na rua Madame Pommery como também na rua Martha. O acesso também é utilizado pelos motoristas que se deslocam em direção à avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una.

Em cada ponto desta via, foram promovidas ações de limpeza, aplicação de emulsão asfáltica, conhecida como “cola”; inserção da massa asfáltica quente; nivelamento do material; e finalização com compactação, o que assegura acabamento e resistência. Para o trabalho, foi utilizado um caminhão térmico que transporta a massa asfáltica a uma temperatura de 180 graus, o que melhora a aplicação e prolonga a vida útil do pavimento.

Este mesmo processo já contemplou outras 12 vias da cidade somente nestes primeiros dez dias de setembro, incluindo as ruas Barão de Jaceguai, no centro; Umbelina de Jesus e Domingos Martins, no Jardim Caxangá; Oswaldo de Oliveira, no Parque Residencial Casa Branca; Shoichi Masuda e Pedro Shigueno, na Vila Figueira; Nadir Dias de Figueiredo, no Jardim Miriam; Tokuzo Terazaki, na Vila Urupês; Jeca Tatu, no Jardim Colorado; e Paulo Ernani Braga do Nascimento, no Jardim São José; além da estrada Fazenda Viaduto, na Fazenda Aya; e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na Vila Maria de Maggi.

O secretário afirmou que as ações da pasta têm melhorado as condições de deslocamento para os motoristas. “Buscamos atender toda a população, de acordo com as demandas de cada bairro, garantindo uma atenção especial aos pontos de maior circulação”, declarou Galo.

O prefeito ressaltou o compromisso da gestão com a melhoria da mobilidade urbana. “Nosso objetivo é ouvir a população e responder com agilidade. Sabemos que o buraco na rua é um transtorno para quem passa e, por isso, estamos atuando com planejamento, técnica e equipamentos modernos. Já são mais de 15 mil intervenções realizadas, mostrando que Suzano está avançando com responsabilidade”, frisou Pedro Ishi.

