Pedro Ishi acompanha visita de representantes do Exército

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta quinta-feira (10/07) a Visita de Orientação Técnica no Tiro de Guerra de Suzano (02-081), uma ação de grande importância conduzida pelo Exército Brasileiro para avaliar as atividades, a estrutura e os padrões de instrução da unidade. A inspeção anual foi liderada pelo chefe da Seção de Tiros de Guerra, tenente-coronel Filipe Cardoso Gomes, e contou com a presença de autoridades militares e civis.

A Visita de Orientação Técnica tem como principal objetivo garantir que os Tiros de Guerra do país estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Exército em termos de disciplina, formação, estrutura física e engajamento com a comunidade. A unidade de Suzano, que conta com 99 atiradores em formação, foi destaque pela dedicação dos jovens e pela excelência do trabalho desenvolvido pela equipe de instrução.

Além do prefeito, também estiveram presentes o chefe de Gabinete da Prefeitura de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva; o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Suzano, sargento Vinícius Emiliano dos Santos; e o instrutor, sargento Fernando Caetano Cardozo.

Atualmente, o Estado de São Paulo tem 79 Tiros de Guerra em funcionamento, e a VOT representa o vínculo direto entre essas unidades e a 2ª Região Militar. A presença da Seção de Tiros de Guerra em Suzano garante o acompanhamento da instrução e reforça o papel institucional do Exército junto aos atiradores e às equipes locais. Também simboliza a presença concreta do comando superior no dia a dia da formação, sendo uma oportunidade de estreitar laços e promover melhorias.

Durante a visita, o tenente-coronel Filipe Cardoso Gomes inspecionou as instalações do local, analisou o andamento das atividades e dialogou com os responsáveis pelo comando local. “Pelas minhas impressões, o Tiro de Guerra de Suzano está muito bem. Espero que mantenha o padrão nas jornadas”, elogiou.

O funcionamento do Tiro de Guerra em Suzano é possível graças a um acordo de cooperação entre o Exército Brasileiro e a prefeitura. Enquanto o Exército é responsável pela formação técnica e disciplinar dos jovens atiradores, a administração municipal contribui com os meios necessários para o desenvolvimento das atividades, como estrutura física, recursos humanos e logística. Trata-se de uma parceria sólida, construída ao longo dos anos, que permite a continuidade dos serviços prestados e a constante evolução da formação oferecida.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, aproveitou a oportunidade para conversar com os atiradores e parabenizar o grupo pelo compromisso demonstrado ao longo do período de formação. “O Tiro de Guerra de Suzano tem cumprido com excelência sua missão de formar jovens conscientes, disciplinados e comprometidos com os valores da cidadania. É uma grande honra acompanhar essa orientação técnica e constatar de perto o empenho dos nossos atiradores, que representam o futuro da nossa cidade e do nosso País”, afirmou.