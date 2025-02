Pedro Ishi acompanha volta às aulas de 26 mil alunos de Suzano

Mais de 26 mil estudantes da rede municipal de ensino de Suzano retornaram às aulas nesta quinta-feira (06/02) nas 73 escolas próprias e 28 conveniadas da cidade. As atividades do início do ano letivo foram acompanhadas na Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso pelo prefeito Pedro Ishi, pela primeira-dama Déborah Raffoul e pelos secretários municipais de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, e de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

O retorno segue o cronograma definido pela pasta de Educação estabelecido no início do ano e ocorre após uma série de reuniões realizadas com diretores, professores, coordenadores e outros integrantes da pasta. A escola visitada pelo prefeito nesta quinta atende aproximadamente 600 alunos que integram do G5 ao 5º ano do ensino fundamental, e conta com 36 professores.

O chefe do Poder Executivo suzanense fez questão de acompanhar o retorno das atividades, reforçando a importância da educação de qualidade para o desenvolvimento do município. Durante a visita, Pedro Ishi, os secretários e a equipe escolar visitaram diversas salas de aula e estabeleceram uma conexão mais forte com alunos e docentes.

Para a secretária de Educação, o retorno é um momento crucial para o desenvolvimento das crianças. “Para os alunos, é a chance de continuar o processo de crescimento intelectual e emocional, além de retomar a convivência social que é fundamental para o desenvolvimento pleno. Para os professores, é o reencontro com a sala de aula, onde podem colocar em prática seus conhecimentos e metodologias, garantindo que cada estudante tenha as melhores oportunidades de aprendizado. Esse retorno representa, para todos, um recomeço cheio de possibilidades e desafios que, com o empenho coletivo, serão superados”, declarou Priscila.

“Cada início de ano letivo representa uma oportunidade única de aprendizado, crescimento e conexão. A educação é o caminho para um futuro melhor, e tudo começa com o primeiro dia de aula”, declarou a primeira-dama Déborah Raffoul.

Por sua vez, o prefeito destacou que a retomada das aulas é essencial para o fortalecimento do processo educacional da cidade. “É sempre um momento de grande expectativa, tanto para os alunos quanto para os profissionais da Educação. Estamos muito felizes em poder receber nossos alunos com a certeza de que, com o empenho de todos, faremos um ano letivo de muito aprendizado”, afirmou Pedro Ishi.

Mais agendas

Na parte da tarde, foi a vez do vice-prefeito Said Raful visitar a Escola Municipal Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique. Também acompanhado da primeira-dama e da secretária de Educação, ele vistoriou a estrutura da unidade e conversou com os docentes.

A vistoria contou com as presenças do diretor da unidade, Erly Fernandes Júnior; da coordenadora pedagógica, Eliane Eleodoro; e da professora supervisora, Rita Renzi. “A volta às aulas é mais do que o retorno às salas de aula, é a reconstrução de sonhos, a troca de conhecimentos e a chance de um novo começo para alunos e professores”, afirmou Said Raful.

O ano letivo foi iniciado para 26.021 estudantes da rede municipal de ensino, dos quais 5.730 são crianças de zero a 3 anos (creches), 7.141 são alunos de 4 e 5 anos (pré-escola) e 12.985 são meninos e meninas com idade entre 6 e 10 anos (ensino fundamental I). Outras 115 matrículas são referentes à modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).