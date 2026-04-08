Pedro Ishi agradece ato heroico de professora e ação rápida de agentes

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, agradeceu em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (8), o ato heroico da professora e a ação rápida dos agentes de segurança durante a invasão na escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer na tarde desta terça-feira (7).

“Quero fazer um agradecimento muito especial à professora Rita, que passou por um procedimento cirúrgico e está hospitalizada, mas passa bem. Agradeço ao Tino, que trabalha na escola, e ao Fábio e ao Roberto, agentes de segurança na educação. Vocês tiveram um ato de bravura e heroísmo e puderam evitar que coisas mais graves pudessem acontecer na escola”, destacou.

No vídeo, gravado dentro da Central de Segurança Integrada (CSI), Ishi ressaltou a importância do botão de pânico conectado com todas as escolas do município, mais de 1,2 mil câmeras de monitoramento instaladas e ronda nas portas das unidades escolares. “Isso fortalece a segurança dentro da sala de aula, dentro da nossa educação”.

O chefe do executivo explicou que, quando o botão do pânico foi disparado dentro da unidade escolar, o agente de segurança da CSI rapidamente conseguiu acionar as equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), que chegaram em menos de 4 minutos.

“Agradeço, mais uma vez, a todos pelo ato de bravura, em se colocar à frente e nenhuma criança sair ferida. Agradeço a toda escola e todos que participaram dessa importante ação. Obrigado”, finalizou.

OCORRÊNCIA

Na terça-feira, um ex-aluno invadiu a Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, na rua Formosa, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano, e deixou uma professora ferida na mão. Nenhuma criança se feriu.

De acordo com a polícia, o suspeito, de 18 anos, é ex-aluno da unidade e teria afirmado que esfaquearia o maior número de crianças possível se tivesse tido a chance. Ele acabou se ferindo na perna e foi contido por funcionários da escola até a chegada das equipes de segurança. Em seguida, foi levado ao Hospital e Maternidade de Suzano para atendimento.