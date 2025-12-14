Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Pedro Ishi anuncia 27 obras para 2026 com Av. Roberto Simonsen no começo do ano

Durante o evento Natal da Alegria, na sexta-feira, prefeito trouxe os anúncios durante evento

14 dezembro 2025 - 05h00Por Fernando Barreto - Da Reportagem Local
Av. Simonsen deve ser entregue logo no começo do ano que vem Av. Simonsen deve ser entregue logo no começo do ano que vem - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou que para 2026 há no cronograma da Prefeitura a previsão de entrega de 27 obras e destacou que a primeira deve ser a Avenida Roberto Simonsen.

“A entrega da Roberto Simonsen deve ocorrer no início do ano, mas temos um cronograma para 2026 bastante recheado, com diversas obras nas áreas de pavimentação, meio ambiente e transporte”, disse o prefeito.

As informações foram passadas durante coletiva após o evento Natal da Alegria, que marcou o início das ações de Natal em Suzano.
Segundo Pedro Ishi, para 2026 algumas das obras devem ser o terminal de ônibus de Palmeiras, postos de saúde e escolas.

“Temos muitos anúncios de obras para Cultura, Meio Ambiente. Temos também anúncios de convênios e verbas firmados para a cidade”, completou.

Adaptação

Pedro Ishi também foi questionado sobre como viu o ano de 2025, o seu primeiro como prefeito. “Nosso trabalho é muito intenso. Por mais que fui vereador, fui secretário, mas ainda tem sim uma adaptação para passar, mas pegamos um ritmo intenso e conseguimos engrenar. A régua está alta, temos trabalho pela frente, mas é só nosso primeiro ano, e tenho certeza que vamos atingir todas as metas para o mandato”, afirmou.

Déborah Raffoul Ishi, a primeira-dama de Suzano, comentou sobre como foi lidar com o cargo sendo mãe de recém-nascida, além de outros dois ainda crianças.

“Foi um grande desafio, mas eu já esperava, porque trabalhei na gestão do Rodrigo (Ashiuchi), e como os secretários quase não mudaram, então o ritmo de todos é bastante intenso. Vamos seguir, o primeiro é um susto, mas com o tempo é só evolução”, disse.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campanha 'Natal Solidário' do DS tem parceria com Instituto Cegonha
Parceria

Campanha 'Natal Solidário' do DS tem parceria com Instituto Cegonha

Com destaque à sua carreira, Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão no Legislativo
Cidades

Com destaque à sua carreira, Rosemary Caxito recebe Medalha Suzano Brandão no Legislativo

Secretaria de Assistência Social reforça serviço de fortalecimento de vínculos
Cidades

Secretaria de Assistência Social reforça serviço de fortalecimento de vínculos

Entra em vigor lei que isenta cobrança de Zona Azul para pessoas autistas
Cidades

Entra em vigor lei que isenta cobrança de Zona Azul para pessoas autistas

'Saúde Itinerante' chega a 3,7 mil atendimentos após última ação de 2025 na Fazenda Aya
Cidades

'Saúde Itinerante' chega a 3,7 mil atendimentos após última ação de 2025 na Fazenda Aya

Pedro Ishi é eleito vice-presidente do Condemat+ para 2026
Cidades

Pedro Ishi é eleito vice-presidente do Condemat+ para 2026