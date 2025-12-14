Pedro Ishi anuncia 27 obras para 2026 com Av. Roberto Simonsen no começo do ano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou que para 2026 há no cronograma da Prefeitura a previsão de entrega de 27 obras e destacou que a primeira deve ser a Avenida Roberto Simonsen.

“A entrega da Roberto Simonsen deve ocorrer no início do ano, mas temos um cronograma para 2026 bastante recheado, com diversas obras nas áreas de pavimentação, meio ambiente e transporte”, disse o prefeito.

As informações foram passadas durante coletiva após o evento Natal da Alegria, que marcou o início das ações de Natal em Suzano.

Segundo Pedro Ishi, para 2026 algumas das obras devem ser o terminal de ônibus de Palmeiras, postos de saúde e escolas.

“Temos muitos anúncios de obras para Cultura, Meio Ambiente. Temos também anúncios de convênios e verbas firmados para a cidade”, completou.

Adaptação

Pedro Ishi também foi questionado sobre como viu o ano de 2025, o seu primeiro como prefeito. “Nosso trabalho é muito intenso. Por mais que fui vereador, fui secretário, mas ainda tem sim uma adaptação para passar, mas pegamos um ritmo intenso e conseguimos engrenar. A régua está alta, temos trabalho pela frente, mas é só nosso primeiro ano, e tenho certeza que vamos atingir todas as metas para o mandato”, afirmou.

Déborah Raffoul Ishi, a primeira-dama de Suzano, comentou sobre como foi lidar com o cargo sendo mãe de recém-nascida, além de outros dois ainda crianças.

“Foi um grande desafio, mas eu já esperava, porque trabalhei na gestão do Rodrigo (Ashiuchi), e como os secretários quase não mudaram, então o ritmo de todos é bastante intenso. Vamos seguir, o primeiro é um susto, mas com o tempo é só evolução”, disse.