Pedro Ishi anuncia estudo para criação da Casa do Artesão em Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou a realização de um estudo para a criação da Casa do Artesão, um espaço dedicado ao fortalecimento da produção artesanal e ao apoio aos trabalhadores do setor na cidade. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19/03), durante a abertura da Exposição de Artesanato, realizada no estacionamento do Suzano Shopping.

A iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, celebra o Dia do Artesão, comemorado nesta nesta quarta-feira, e reúne 70 expositores locais em um espaço de mil metros quadrados. A exposição, que acontece até este domingo (23/03), do meio-dia às 21 horas, oferece ao público uma ampla diversidade de produtos feitos à mão, incluindo itens decorativos, utilitários e artísticos.

Durante a solenidade de abertura, o prefeito destacou a importância do artesanato para a economia criativa e a identidade cultural da cidade. “Queremos que Suzano seja referência na valorização dos nossos artesãos. O estudo para a criação da Casa do Artesão é um passo importante para oferecer mais estrutura, formação e oportunidades para esses profissionais, que desempenham um papel fundamental na cultura e no desenvolvimento econômico do município”, afirmou Pedro Ishi.

O evento contou com a presença da primeira-dama Déborah Raffoul; do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Câmara, Artur Takayama; do vice-presidente Marco Antônio dos Santos, o Maizena; e dos secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), André Chiang (Meio Ambiente), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e Afrânio Evaristo da Silva (chefe de gabinete). Também participaram representantes de instituições parceiras como a Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey) e a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, além do próprio Suzano Shopping.

A programação do evento inclui apresentações culturais diárias, sempre a partir das 18 horas, trazendo música ao vivo e criando um ambiente ainda mais agradável para os visitantes. Além disso, há uma praça de alimentação com food trucks, oferecendo diversas opções gastronômicas.

Outro destaque é o atendimento prestado nesta quarta-feira pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que orientou os expositores sobre gestão, marketing e desenvolvimento de negócios. Além disso, nesta quinta e sexta-feira (20 e 21/03), das 14 às 16 horas, os artesãos terão orientação exclusiva com a equipe do programa “Banco do Povo Paulista”, do Governo do Estado.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego ressaltou o impacto positivo da iniciativa para os artesãos suzanenses. “Nosso objetivo é fortalecer esse setor tão importante, proporcionando não apenas visibilidade, mas também capacitação e suporte para que esses profissionais possam expandir seus negócios e alcançar novos mercados”, destacou Mauro Vaz.

A realização da exposição contou com o apoio das Secretarias de Cultura, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Comunicação Pública, bem como do Fundo Social de Solidariedade. O evento também foi prestigiado pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rodrigo Guarizo, e pelo seu vice, Fernando Fernandes; pela vice-presidente Samira Gardziulis; pelo gerente de Marketing do Suzano Shopping, Filipe Medeiros; pelo comandante do Tiro de Guerra, sargento Vinicius Santos; e por Claudio Leopoldo, da diretoria de Sustentabilidade da Suzano S.A.

A exposição segue aberta ao público até o dia 23 de março, no estacionamento do shopping (rua Sete de Setembro, 555 - Conjunto Residencial Iraí), oferecendo uma oportunidade única para prestigiar o talento dos artesãos de Suzano e fortalecer a economia criativa do município.