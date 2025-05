Pedro Ishi anuncia nova sede do Caps AD 24h para ampliar atendimento

Suzano está prestes a dar um importante salto na área de reabilitação em saúde mental. O prefeito Pedro Ishi oficializou nesta quarta-feira (30/04) o início das obras do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 Horas (Caps AD Vita), que será construído na rua Dr. Felício de Camargo, no centro, no espaço onde ficava o antigo Restaurante Popular.

A nova estrutura mais do que dobrará a capacidade de atendimentos do atual equipamento, que fica na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa, e promete ampliar significativamente o acolhimento oferecido à população que necessita de reabilitação psicossocial. O número de leitos vai subir de 20 (dez para homens e dez para mulheres) para 44 (22 para homens e 22 para mulheres).

O Caps AD é um serviço especializado da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como objetivo oferecer tratamento contínuo e multidisciplinar para pessoas com dependência química, focado em usuários de álcool e outras drogas. O modelo 24 horas garante o funcionamento ininterrupto, com possibilidade de acolhimento noturno para os casos mais graves.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, o novo equipamento terá mais estrutura para atendimento à demanda por serviços de atenção psicossocial. “Estamos dando um passo determinante para garantir o cuidado integral e contínuo de quem mais precisa. O novo Caps AD 24 horas não apenas aumentará nossa capacidade de atendimento, mas também oferecerá um espaço mais adequado, com melhores condições para os pacientes e para os profissionais que atuam na linha de frente”, afirmou.

O Caps AD Vita de Suzano iniciou o atendimento 24 horas no dia 25 de junho do ano passado, realizando uma média de 200 acolhimentos semanais, dos quais 40 eram relacionados a problemas com bebida alcoólica. As equipes promovem consultas médicas, psicoterapia, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e suporte às famílias. O serviço também conta com uma equipe multiprofissional formada por médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e técnicos de enfermagem.

O novo prédio foi projetado para ampliar não só o número de atendimentos, mas também a qualidade do cuidado prestado. A estrutura contará com salas para atendimentos individuais e em grupo, consultórios, área de convivência, espaços para oficinas terapêuticas, leitos de acolhimento noturno e ambientes adaptados às normas de acessibilidade.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, que assinou a ordem de início das obras, a construção da nova unidade representa um marco para a política pública de saúde mental em Suzano. “Estamos investindo em estrutura, acolhimento e dignidade. Queremos que cada cidadão, especialmente aqueles que enfrentam momentos difíceis, saiba que não está sozinho. Este novo Caps é um símbolo do nosso compromisso com uma cidade mais humana e mais justa”, declarou.

Além da estrutura física, o novo espaço trará avanços no modelo de cuidado, reforçando princípios como a humanização, o respeito à singularidade dos pacientes e a valorização da escuta qualificada. “A saúde psicossocial precisa ser tratada com prioridade, empatia e ciência. O novo Caps será mais do que um prédio: será um lugar de reconstrução, de esperança e de novas possibilidades para muitos suzanenses. Deixo meus cumprimentos especialmente para a equipe da Saúde e ao sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que iniciou os trabalhos por esse local”, concluiu Pedro Ishi.