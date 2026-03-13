Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou nesta sexta-feira (13/03) que os trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni que ficam entre a avenida Brasília e a rua Tupinambá, na Vila Amorim, passarão por um trabalho de requalificação asfáltica, integrando o plano de pavimentação que está em execução na cidade.

A informação foi confirmada durante encontro com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama, que intermediou os recursos para as obras junto ao deputado estadual Marcos Damasio.

O processo que definirá a empresa responsável pelas intervenções está em fase de elaboração de edital. A partir do momento em que essa etapa for superada, a administração municipal definirá com a empresa vencedora da licitação o momento em que a obra deverá ser iniciada. Assim que o trabalho começar, a expectativa é de que em até quatro meses as atividades possam ser concluídas.

As ações alcançarão 432,70 metros da rua Carlos Molteni e 406,63 metros da rua Euclides Damiani, melhorando a mobilidade não só para quem mora como também para quem trabalha e circula por essas vias, que são importantes para o deslocamento pela região central do município. As melhorias serão viabilizadas por meio de um investimento de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 2,5 milhões de emenda do deputado Marcos Damasio e outros R$ 636,8 mil de contrapartida da prefeitura.

A atenção com esta localidade se soma aos esforços que estão sendo feitos para garantir mais pavimentação também nas outras regiões do município. Na semana passada, a Prefeitura de Suzano garantiu a conclusão das obras na rua Letice Bernardino Porto, que contribuirão diretamente para a melhoria das condições de mobilidade no Jardim Carla, situado na região norte da cidade. Os serviços nos 600 metros de extensão da rua foram executados em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em função das intervenções da empresa na via, que são referentes à infraestrutura de rede de esgoto voltada aos munícipes desta área.

Também estão em andamento obras de pavimentação na região sul, que contemplarão 14 ruas da Vila Fátima: Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo.

O presidente da Câmara destacou as parcerias que viabilizarão estas obras na Vila Amorim. “Agradeço ao deputado Marcos Damasio, por destinar essa emenda de R$ 2,5 milhões, e ao prefeito Pedro Ishi, por começar o processo que garantirá essas melhorias para o bairro”, ressaltou o vereador Artur Takayama.

O secretário Oliveira afirmou que a pasta da Manutenção está atuando em toda a cidade, de forma simultânea, para garantir que toda a população possa ser beneficiada com o impacto destes serviços. “Estamos conduzindo as ações que estão transformando a mobilidade em Suzano e ficamos satisfeitos em integrar essas ruas da Vila Amorim neste processo”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu o apoio parlamentar para o avanço da cidade. “Esse conjunto de obras de pavimentação melhoram os deslocamentos e trazem mais segurança e qualidade de vida para toda a população. Os recursos serão fundamentais para darmos continuidade ao trabalho que está a todo o vapor no município”, frisou o chefe do Executivo.