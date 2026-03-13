Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Pavimentação

Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados

Informação foi confirmada durante encontro com presidente da Câmara, vereador Artur Takayama, que intermediou os recursos para as obras junto ao deputado estadual Marcos Damasio

13 março 2026 - 16h56Por da Reportagem Local
Pedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizadosPedro Ishi anuncia que trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni serão revitalizados - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou nesta sexta-feira (13/03) que os trechos das ruas Euclides Damiani e Carlos Molteni que ficam entre a avenida Brasília e a rua Tupinambá, na Vila Amorim, passarão por um trabalho de requalificação asfáltica, integrando o plano de pavimentação que está em execução na cidade.

A informação foi confirmada durante encontro com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama, que intermediou os recursos para as obras junto ao deputado estadual Marcos Damasio.

O processo que definirá a empresa responsável pelas intervenções está em fase de elaboração de edital. A partir do momento em que essa etapa for superada, a administração municipal definirá com a empresa vencedora da licitação o momento em que a obra deverá ser iniciada. Assim que o trabalho começar, a expectativa é de que em até quatro meses as atividades possam ser concluídas.

As ações alcançarão 432,70 metros da rua Carlos Molteni e 406,63 metros da rua Euclides Damiani, melhorando a mobilidade não só para quem mora como também para quem trabalha e circula por essas vias, que são importantes para o deslocamento pela região central do município. As melhorias serão viabilizadas por meio de um investimento de R$ 3,1 milhões, sendo R$ 2,5 milhões de emenda do deputado Marcos Damasio e outros R$ 636,8 mil de contrapartida da prefeitura.

A atenção com esta localidade se soma aos esforços que estão sendo feitos para garantir mais pavimentação também nas outras regiões do município. Na semana passada, a Prefeitura de Suzano garantiu a conclusão das obras na rua Letice Bernardino Porto, que contribuirão diretamente para a melhoria das condições de mobilidade no Jardim Carla, situado na região norte da cidade. Os serviços nos 600 metros de extensão da rua foram executados em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em função das intervenções da empresa na via, que são referentes à infraestrutura de rede de esgoto voltada aos munícipes desta área.

Também estão em andamento obras de pavimentação na região sul, que contemplarão 14 ruas da Vila Fátima: Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Julia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis, São Marcos e São Paulo.

O presidente da Câmara destacou as parcerias que viabilizarão estas obras na Vila Amorim. “Agradeço ao deputado Marcos Damasio, por destinar essa emenda de R$ 2,5 milhões, e ao prefeito Pedro Ishi, por começar o processo que garantirá essas melhorias para o bairro”, ressaltou o vereador Artur Takayama.

O secretário Oliveira afirmou que a pasta da Manutenção está atuando em toda a cidade, de forma simultânea, para garantir que toda a população possa ser beneficiada com o impacto destes serviços. “Estamos conduzindo as ações que estão transformando a mobilidade em Suzano e ficamos satisfeitos em integrar essas ruas da Vila Amorim neste processo”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi agradeceu o apoio parlamentar para o avanço da cidade. “Esse conjunto de obras de pavimentação melhoram os deslocamentos e trazem mais segurança e qualidade de vida para toda a população. Os recursos serão fundamentais para darmos continuidade ao trabalho que está a todo o vapor no município”, frisou o chefe do Executivo.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante reunião do Conseg Norte

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo
Cidades

Saspe recebe mais um curso gratuito de especialização na área de turismo

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências
Cidades

GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor
Ferraz

Procon de Ferraz promove programação especial na Semana do Consumidor

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021
Polícia

Operação Força Azul da GCM de Itaquá desarticula 27 casas-bomba no Marengo desde 2021

CRAS Margarida realiza ação especial de atendimentos do Bolsa Família durante o mês de março
Cidades

CRAS Margarida realiza ação especial de atendimentos do Bolsa Família durante o mês de março