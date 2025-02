Pedro Ishi anuncia transformação da Guarda em Polícia Municipal

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, protocolou nesta terça-feira (25/02), na Câmara, um pedido para alteração do nome da Guarda Civil Municipal (GCM) para Polícia Municipal. A decisão ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter autorizado, na última quinta-feira (20), que essas entidades possam atuar no policiamento urbano.

Ao lado do secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, e de outras autoridades municipais, o chefe do Poder Executivo suzanense se reuniu com os agentes de todos os grupamentos da GCM para anunciar a mudança e reforçar os benefícios que ela trará para a guarda e para a segurança da cidade.

A decisão do Supremo prevê que as corporações atuem no policiamento ostensivo e comunitário e realizem prisões em flagrante, mas sem poder de investigação. A atuação deve ser restrita ao município e supervisionada pelo Ministério Público, colaborando com as polícias Civil e Militar sem sobrepor suas funções. A decisão foi tomada após um recurso da Procuradoria da Câmara de São Paulo e servirá de referência para outras 53 ações semelhantes em tramitação na Corte.

Para Balbino, a mudança trará mais autonomia e reconhecimento à atuação da GCM. “Essa alteração no nome reflete a realidade do trabalho que já desempenhamos. Nossos agentes estão cada vez mais preparados e atuantes na segurança da população e, com essa mudança, teremos ainda mais suporte para aprimorar nossos serviços”, afirmou o secretário.

Atualmente, a GCM de Suzano é composta por 204 agentes, apresentando um crescimento de 44,6% em comparação com 2017, quando a corporação contava com 141 profissionais. A futura Polícia Municipal conta ainda com 268 armas e 47 viaturas.

Segundo o prefeito, a principal mudança com a alteração do nome deverá vir com a ampliação dos investimentos na corporação. “Essa mudança, viabilizada pelo STF, é um reconhecimento do trabalho da nossa GCM, que atua diariamente para garantir a segurança dos suzanenses. Com a nova nomenclatura, conseguiremos ampliar os investimentos, melhorar as condições de trabalho e fortalecer a atuação dos agentes nas ruas”, afirmou Pedro Ishi.

O prefeito aproveitou a reunião com os guardas para falar sobre essas melhorias. Entre os pontos citados estão a convocação dos guardas remanescentes dos últimos concursos públicos.

Esses novos agentes já serão incorporados com a nova nomenclatura de Polícia Municipal, fortalecendo ainda mais o efetivo da cidade. “Sabemos da importância do trabalho desses profissionais e queremos garantir que tenham melhores condições para exercer suas funções. A transformação da GCM em Polícia Municipal reforça o nosso compromisso com a segurança da cidade e a valorização dos profissionais que atuam na área”, finalizou o prefeito.

Além de Balbino, também participaram da reunião os secretários municipais de Governo, Alex Santos; de Administração, Cíntia Lira; e de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; o vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita; e o subcomandante, Rodrigo Kanashiro.