Pedro Ishi assina convênio para fortalecer a agricultura de Suzano

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta segunda-feira (28/04), para alinhar investimentos destinados à Casa de Agricultura Kisaku Haguihara, que fica na rua Abdo Rachid, 55, no Centro. Durante o encontro, realizado na feira internacional de tecnologia agrícola “Agrishow”, em Ribeirão Preto, o chefe do Executivo municipal solicitou a liberação de recursos do Estado, no valor de R$ 657.229,14, para reforma do espaço que é referência para agricultores e cooperativas.

O pleito suzanense contou com o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, com quem o prefeito também se reuniu durante o evento. Eles ainda puderam dialogar, na oportunidade, com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

Pedro Ishi justificou a solicitação da verba tendo em vista a importância da Casa de Agricultura para a cidade, que representa um polo municipal da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento para suporte ao setor rural em Suzano, por meio de assistência e orientações técnicas.

As equipes que garantem o atendimento nesta estrutura, entre segunda e sexta-feira, das 8 às 17 horas, atuam para melhorar a produção e, consequentemente, proporcionar aumento da renda dos agricultores, além do acesso a alimentos de qualidade. Sendo assim, a reforma promoveria a qualificação deste trabalho, fornecendo um espaço revitalizado para atender os produtores rurais da região, que também buscam neste local o cadastramento de propriedades em programas como "Rotas Rurais".

Em seu pronunciamento no evento, o governador mostrou o respeito por Suzano ao citar nominalmente o prefeito. “Quero cumprimentar os mais de cem prefeitos presentes no Agrishow. Para nós, é uma honra muito grande termos políticos que vêm de todas as regiões do Estado. Vejo prefeito da região mogiana, do Circuito das Águas, do Vale do Ribeira e o prefeito Pedro Ishi, que veio de Suzano para cá”, declarou Tarcísio, ao destacar os 356 quilômetros percorridos pelo chefe do Executivo municipal até Ribeirão Preto, onde esteve acompanhado do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e dos secretários municipais de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, e de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Pedro Ishi, por sua vez, agradeceu a atenção recebida pelo governador e pelo secretário Guilherme Piai, assim como o apoio do presidente da Alesp, André do Prado. “Ficamos muito felizes em saber que nossas demandas são recebidas pelo Executivo e pelo Legislativo estaduais. Esta, em especial, é muito relevante para os nossos agricultores. Suzano tem um grande potencial no setor rural e nosso papel é proporcionar as ferramentas que potencializam o trabalho de cada agricultor, dando suporte adequado e garantindo as ações que promovem o desenvolvimento coletivo por meio das cooperativas”, destacou o prefeito.