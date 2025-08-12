Pedro Ishi assina implementação da Diária Especial para a GCM

O prefeito Pedro Ishi assinou nesta terça-feira (12/08), ao lado do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, e de representantes da GCM, como o subcomandante Rodrigo Kanashiro, a Lei Municipal 5.662, de 11 de agosto de 2025, que estabelece a Diária Especial por Atividade Complementar (Deac) aos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.

A proposta, protocolada com o número 072/2025, já havia sido enviada à Câmara na última semana e, nesta terça, foi sancionada pelo chefe do Poder Executivo municipal. O investimento para a implantação da medida superior a meio milhão de reais para ampliar o efetivo em operação nas ruas.

Com sanção do prefeito, Suzano, a partir de agora, pode promover a contração das jornadas extraordinárias dos agentes fora do seu horário regular de trabalho e reforçar o patrulhamento preventivo, ampliar a presença da GCM em pontos estratégicos da cidade e aumentar a capacidade de resposta a ocorrências, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade.

Em um primeiro momento, o investimento será de R$ 552 mil para este ano, conforme aponta o projeto de lei complementar preparado pela administração municipal, sempre respeitando o orçamento disponível.

A medida se soma a outras ações já implementadas pela atual gestão para fortalecer a segurança na cidade, como a ampliação da Gratificação Especial por Trabalho Armado (Greta), iniciada no ano passado, e o aumento no número de viaturas, instalação de câmeras de monitoramento e operações integradas com as forças estaduais.

O secretário de Segurança Cidadã destacou que a medida permitirá um ganho operacional expressivo. “Essa diária especial vai aumentar a nossa capacidade de trabalho nas ruas, melhorando a eficiência da GCM. Com o efetivo ampliado por meio das atividades complementares, conseguimos dar respostas mais rápidas às demandas da população e intensificar as rondas preventivas em regiões sensíveis. É mais segurança para Suzano”, declarou.

Para o prefeito, a implementação da Deac representa um avanço significativo na valorização da Guarda Civil suzanense e na construção de uma cidade mais segura para todos. “É uma iniciativa que trará benefícios diretos à população. Com o uso da Deac, vamos conseguir colocar mais guardas nas ruas, aumentar a sensação de segurança e fortalecer a presença da GCM em toda a cidade”, finalizou Pedro Ishi.