Pedro Ishi comemora liderança de Suzano no saneamento do Alto Tietê

Suzano se destacou no cenário nacional como uma das cidades com os melhores índices de saneamento básico, conforme mostrou o DS na edição desta sexta-feira (21). De acordo com o mais recente ranking do Instituto Trata Brasil, com dados de 2024, o município ocupa a 28ª posição no país, destacando-se com o melhor desempenho na região do Alto Tietê, superando grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), que aparecem abaixo. O levantamento, que avalia a qualidade do serviço de abastecimento de água e esgoto, coloca Suzano em um patamar superior quando comparada a muitas outras localidades brasileiras.

A cidade obteve ótimos números em indicadores fundamentais, dados que a coloca como uma das melhores na coleta e no tratamento no Brasil. O abastecimento de água atingiu 93,74%, garantindo que a grande maioria da população tenha acesso. Já o índice de coleta de esgoto está em 88,78%.

A qualidade do saneamento em Suzano também se reflete em indicadores de atendimento a domicílios com acesso ao serviço. A cidade avançou consideravelmente nos últimos anos, resultado de um esforço contínuo para garantir o acesso a serviços essenciais.

O prefeito Pedro Ishi celebrou o resultado e atribuiu o bom desempenho à parceria estratégica com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), com quem a administração municipal mantém um relacionamento de longa data. “Este é um reflexo do trabalho conjunto entre a Prefeitura de Suzano e a Sabesp. Nos últimos anos, conseguimos, por meio do diálogo e da cooperação mútua, implementar soluções que têm gerado resultados significativos para a população”, afirmou ele, destacando a importância de um trabalho coordenado para alcançar esses índices de excelência. Suzano tem se destacado por sua busca constante pela modernização das redes de distribuição e tratamento, com investimentos importantes em infraestrutura e em novas tecnologias. A gestão pública tem trabalhado para melhorar a qualidade do serviço de água e esgoto, incluindo ações que visam a redução das perdas na distribuição e a ampliação da cobertura dos serviços.

Além disso, o município tem investido na conscientização da população sobre a importância do uso racional da água e do tratamento adequado do esgoto, medidas que também contribuem para o excelente desempenho da cidade no ranking. Com uma gestão eficiente e uma visão estratégica voltada para o futuro, Suzano conseguiu se consolidar como uma referência regional em saneamento básico.

O resultado obtido pelo município também está diretamente relacionado ao compromisso da administração local em buscar soluções sustentáveis e inovadoras. O trabalho conjunto com a Sabesp tem sido fundamental para que Suzano siga avançando na direção da universalização do saneamento básico, um dos principais pilares para a melhoria da qualidade de vida da população.

Trata Brasil

O ranking do Instituto Trata Brasil classifica as cidades brasileiras de acordo com indicadores como a cobertura de esgoto, a qualidade da água fornecida e o índice de perdas na distribuição. Suzano tem se destacado nesses aspectos, superando diversos desafios e alcançando um índice satisfatório de saneamento, o que tem garantido, ano após ano, uma importante presença no ranking nacional.