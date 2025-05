Pedro Ishi confere serviços de zeladoria na Estrada do Mizukami

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi às ruas no Dia do Trabalho, celebrado na última quinta-feira (01/05), para conferir as ações de zeladoria que estavam ocorrendo na estrada do Mizukami, localizada no distrito de Palmeiras. Ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o chefe do Poder Executivo municipal acompanhou as atividades de nivelamento e cascalhamento que estavam sendo realizados na via, onde também foram promovidas intervenções relacionadas à limpeza e iluminação pública.

No mesmo momento em que ocorria o trabalho na região sul, as equipes da Prefeitura de Suzano também realizavam o nivelamento e o cascalhamento de vias da região norte. Especificamente no bairro Boa Vista Paulista, o serviço alcançou as ruas Saburô Manabe e Orlando García. A atividade começou a ser executada na estrada José Conceição, na mesma localidade, que deverá se estender pelos próximos dias, com previsão de ser concluída ainda nesta semana.

A zeladoria na cidade já tinha sido verificada de perto pelo prefeito na sexta-feira anterior (25/04), quando foram vistoriados os serviços de nivelamento e cascalhamento na estrada do Samuel, assim como os trabalhos de roçagem, capinação e varrição da avenida Jorge Bey Maluf. No mesmo dia, também foram atendidos os bairros Cidade Miguel Badra, Vila Amorim, Jardim Revista, Jardim Brasil e Jardim Alterópolis, além do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, e outros locais da região norte.

O secretário Samuel destacou a abrangência do cronograma da pasta, que tem garantido a limpeza urbana e mais bem-estar aos moradores. “Os serviços de zeladoria estão acontecendo por toda a cidade, com ações de nivelamento, limpeza e revisão da iluminação pública. Nossas equipes têm atuado de forma ininterrupta para manter o município bonito e preservado, melhorando os deslocamentos dos moradores e garantindo melhor absorção das águas da chuva”, ressaltou o titular da pasta da Manutenção.

O prefeito aproveitou a ocasião para cumprimentar os trabalhadores por esse dia simbólico. “Estivemos nas ruas para celebrar a data trabalhando, como fazemos todos os dias. Queria parabenizar todos os profissionais que estão atuando para que Suzano seja uma cidade cada vez melhor para todos os moradores. As equipes da administração municipal estão cumprindo o seu papel nas vias dos quatro cantos da cidade, executando os serviços de manutenção que são necessários”, declarou Pedro Ishi.