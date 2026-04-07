Pedro Ishi destaca ação rápida e reforça protocolos de segurança após invasão em escola

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, por meio das redes sociais, informaram detalhes e destacaram ação rápida após invasão registrada nesta terça-feira (7) na Escola Municipal Professora Ignez de Castro, no Cidade Boa Vista, em Suzano.

Segundo Ishi, por volta das 13h27, um ex-aluno de 18 anos pulou o muro da unidade escolar, com cerca de dois metros de altura, e entrou no local. O botão de pânico foi acionado imediatamente após a invasão garantindo resposta rápida por meio do sistema integrado à Central de Segurança Integrada (CSI).

“Em menos de 4 minutos a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estavam na escola e contiveram o ex-aluno, que tinha uma faca em suas mãos. Cabe ressaltar a importância do acionamento do botão de pânico”, ressaltou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila informou que a professora atingida nas mãos pelo suspeito foi socorrida e está estável. “A resposta que a escola deu diante dos protocolos de segurança que são sempre repassados com as equipes escolares foi uma resposta rápida, efetiva, em conjunto com as forças de segurança”, declarou a chefe da pasta.

“Nesse momento quero reforçar o nosso cuidado e apoio com os alunos, familiares, professores e trabalhadores da escola Ignez. Nós estamos aqui, eu e a secretária, firmes, emprenhados. Vamos ficar aqui para prestar todo o apoio possível a cada um de vocês”, finalizou o prefeito.