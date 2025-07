Pedro Ishi detalha avanço das obras em Suzano em reunião

O prefeito Pedro Ishi recebeu nesta quarta-feira (23/07), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, o deputado federal Marcio Alvino, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

O objetivo do encontro, que também teve a participação dos secretários municipais e dos vereadores, foi a definição dos avanços das obras que estão sendo realizadas na cidade e as estratégias que deverão garantir a conclusão dos empreendimentos.

A participação das autoridades presentes na reunião tem relação direta com o desenvolvimento que será proporcionado no município com as estruturas que estão sendo construídas. Os repasses viabilizados por recursos estaduais e federais intermediados por esses deputados garantiram a destinação de R$ 374.455.910,85 para mais de 350 intervenções. Os valores estão relacionados a importantes obras viárias e a execução de projetos estratégicos, como o Hospital Federal, permitindo ainda novas requalificações de vias urbanas e mais investimentos na área da Saúde.

O trabalho que está sendo realizado em conjunto entre as autoridades garantirá uma transformação completa na mobilidade urbana, muito em função da construção do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que garantirá a implantação das alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), para a qual já estão confirmados R$ 600 milhões no orçamento do Estado de São Paulo deste ano.

O acesso a este complexo fará ligação com o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, cujas obras alcançam cerca de 50% de conclusão. O novo acesso fará conexão entre a rua José de Almeida e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro, que abrirá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo conexões com a região do Jardim Casa Branca. Dos R$ 15,6 milhões necessários, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, por meio de emendas intermediadas pelo deputado Marcio Alvino.

A parte já existente da via foi requalificada com recursos da ordem de R$ 2.001,483, que também foram intermediados pelo parlamentar. A verba garantiu a revitalização do trecho de 1,6 quilômetro existente da avenida Senador Roberto Simonsen, entre as avenidas Brasil e a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, que recebeu a aplicação de novo asfalto, troca do sistema de drenagem, troca de guias, sarjetas e sarjetões, fresagem e aplicação de binder. Outras 22 ruas de sete bairros também serão recapeadas com as emendas destinadas por Marcio Alvino.

Por sua vez, o presidente da Alesp trabalhou para que fossem direcionados, entre outros recursos estaduais, investimentos de R$ 6 milhões que foram necessários para a construção do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, na estrada do Koyama, 365, que está 90% concluído. O equipamento será operado pela concessionária Radial Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano, da Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Área da saúde também recebe investimentos

Na área da Saúde, André do Prado e Marcio Alvino têm colaborado com emendas destinadas à ampliação da infraestrutura de atendimento e para a melhoria dos serviços prestados nas unidades da Atenção Primária e de Média e Alta Complexidade.

O empreendimento que mais representa esse apoio é o Hospital Federal, que chegou a 80% de execução também por conta de recursos viabilizados pelo deputado Márcio Alvino de R$ 23.753.603,42, sendo que R$ 15.772.392,67 já foram alocados.

O futuro equipamento, que está sendo construído na esquina da rua Sete de Setembro com a avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, contará com pronto-socorro adulto e infantil, exames modernos de imagem – incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada – e ala de internação com 40 leitos fixos e 90 rotativos.

A previsão é de que a estrutura tenha capacidade para realizar até 25 mil atendimentos mensais, fortalecendo a rede de saúde e beneficiando especialmente as famílias que mais precisam.

Para proporcionar mais atendimentos num outro ponto da região central, André do Prado trabalhou para que fosse concretizado um convênio estadual que garantiu a destinação de R$ 835 mil para a construção da Unidade Básica de Sáude (UBS) do Parque do Colégio.

O equipamento já registra 90% das obras concluídas na rua Inácio Garcia, s/n, e beneficiará, assim que estiver pronto, um público superior a 10 mil pessoas.

A estrutura vai abrigar três consultórios destinados aos atendimentos nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral, além de um consultório direcionado à telemedicina, um setor de Farmácia e espaços para procedimentos, como aplicação de vacinas, curativos e retirada de pontos.

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, destacou que essas grandes obras iniciadas em sua gestão mudarão a realidade do município. “Nós começamos essa transformação na cidade e seguimos em parceria com os deputados Marcio Alvino e André do Prado para apoiar o prefeito Pedro Ishi. Estamos em contato permanente para garantir os esforços que forem necessários para a conclusão desses empreendimentos”, ressaltou.