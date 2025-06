Pedro Ishi discute políticas públicas para mulheres em reunião do Condemat+

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), no Centro Cívico, em Mogi das Cruzes, para discutir com representantes das cidades do bloco regional a valorização e o fortalecimento das políticas públicas direcionadas às mulheres.

Uma das pautas do encontro, realizado nesta quinta-feira (12/06), foi a organização do 1º Fórum Regional da Câmara Técnica voltada ao público feminino, que será realizado na última terça-feira deste mês (26/06), às 9 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro.

Durante a reunião, o chefe do Poder Executivo suzanense se encontrou com a líder da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, a vereadora de Arujá, Cristiane Araújo Pedro de Oliveira, a Professora Cris. O grupo vem desenvolvendo um trabalho essencial junto à Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres, representada pelas primeiras-damas Clau Camargo (Arujá) e Beta Taino (Biritiba Mirim).

Na atividade, Pedro Ishi também se encontrou com o CEO da Organização Não Governamental (ONG) Gerando Falcões, Edu Lyra, que apresentou a iniciativa “Asmara”, um projeto que visa gerar renda para mulheres da periferia a partir de itens doados à organização. A ação já está em andamento em Ferraz de Vasconcelos e poderá ser ampliada para toda a região, incluindo Suzano, com o apoio dos Fundos Sociais de Solidariedade.

“Seguimos firmes no apoio à pauta feminina, com o empenho de Suzano por meio do nosso Departamento da Mulher e do trabalho incansável do Fundo Social de Solidariedade. Neste mês, Suzano terá a honra de receber o 1º Fórum Regional desta Câmara Técnica, para empoderar mulheres e transformar realidades. Queremos garantir cada vez mais oportunidades para as moradoras de Suzano”, enfatizou Pedro Ishi.

Outras reuniões

Os Fundo Sociais de Solidariedade do Alto Tietê estiveram juntos em duas reuniões da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres este ano, que foram realizadas nos dias 27 de maio e 29 de abril, também em Mogi das Cruzes. As duas contaram com a presença da primeira-dama, Déborah Raffou Ishi.

No mais recente encontro, as participantes receberam a equipe do Instituto Natura e do programa “Sebrae Delas”, que trouxeram importantes contribuições e experiências que vêm sendo desenvolvidas em diferentes partes do País. Um dos destaques foi a apresentação do “Programa Acolhe”, conduzida pela coordenadora de Causa de Enfrentamento às Violências contra Mulheres e Meninas do Instituto Natura, Ivanda Sobrinha.

A iniciativa tem como objetivo oferecer orientação e acolhimento às vítimas de violência doméstica, fortalecendo a atuação das redes de apoio nos municípios consorciados. O programa propõe uma atuação integrada entre poder público, organizações sociais e serviços de atendimento às mulheres, promovendo um suporte mais eficaz e humanizado.

Já na primeira reunião, foram debatidas prioridades e diretrizes que nortearão as políticas públicas voltadas às mulheres, com foco em áreas como Saúde, Segurança, Assistência Social, Direitos, Empregabilidade e Geração de Renda.