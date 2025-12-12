Pedro Ishi é eleito vice-presidente do Condemat+ para 2026

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi eleito vice-presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) para o próximo ano. A eleição ocorreu na manhã desta sexta-feira (12/12), em Mogi das Cruzes, durante a assembleia que também definiu o novo presidente: o prefeito de Arujá, Luís Camargo, que substituirá Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba.

Pedro Ishi assume a vice-presidência no lugar da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e passa a compor a nova diretoria responsável por conduzir as ações de articulação do Condemat+ a partir de janeiro de 2026.

Ao agradecer a confiança dos demais, o chefe do Executivo de Suzano destacou o papel estratégico do consórcio na construção de soluções conjuntas e no fortalecimento das políticas públicas regionais. “É uma honra assumir essa responsabilidade ao lado de um grande parceiro como o prefeito Luís Camargo. O Condemat+ é uma das principais ferramentas de integração do Alto Tietê, e vamos seguir trabalhando com união, seriedade e compromisso para avançar em temas como saúde, mobilidade, meio ambiente, educação e segurança”, afirmou o prefeito.

O Condemat+ é composto por 14 municípios: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Branca, Santa Isabel, Salesópolis e Suzano. O consórcio tem como objetivo articular políticas públicas integradas, fomentar o desenvolvimento sustentável e representar institucionalmente a região em esferas estaduais e federais.

Pedro Ishi reforçou o compromisso de Suzano com a pauta do regionalismo e com a construção de soluções conjuntas. “Vamos seguir firmes para garantir que nossa região seja cada vez mais protagonista, com políticas públicas integradas e projetos que reflitam os anseios da nossa população. Agradeço ao prefeito Eduardo Boigues pelo trabalho realizado e parabenizo o prefeito Luís Camargo pela eleição. Seguiremos juntos, conectados em prol do Alto Tietê”, concluiu.

Configuração

Para 2026, o Condemat será dirigido da seguinte forma: Luís Camargo, de Arujá, passa a responder como presidente, enquanto Pedro Ishi, de Suzano, será vice-presidente. O 1º tesoureiro será Saulo Souza, de Poá; o 2º tesoureiro, Rodolfo Marcondes, de Salesópolis; e a secretária será Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos. O conselho fiscal conta com a presidência de Carlos Chinchila, de Santa Isabel.