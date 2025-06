Pedro Ishi é homenageado com medalha do 32º Batalhão da PM

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, foi agraciado na última quinta-feira (05/06) com a Challenge Coin - uma medalha comemorativa entregue pelo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (32º BPM/M), o tenente-coronel Evandro Mendes. A honraria representa reconhecimento àqueles que demonstram coragem, liderança e comprometimento com a segurança e o bem-estar da população. A entrega da honraria aconteceu no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro.

Inspirada em uma tradição que remonta ao Império Romano, quando legionários eram condecorados por bravura após retornarem de batalhas, a Challenge Coin não é entregue a qualquer um. É uma distinção reservada aos que, segundo os critérios da Polícia Militar, possuem “habilitação, coragem e vontade de fazer a diferença”. Para o prefeito Pedro Ishi, o gesto é motivo de orgulho e reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança pública.

“Receber a Challenge Coin do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano é uma honra que levo com muita gratidão e responsabilidade. Essa importante condecoração simboliza o reconhecimento por nossa dedicação à segurança e ao bem-estar da população de Suzano”, afirmou Pedro Ishi.

A homenagem reforça a parceria entre a Polícia Militar e o Poder Executivo, fortalecendo ainda mais o diálogo tanto por meio de políticas públicas quanto pela interlocução direta com as forças de segurança. Desde o início do mandato, o prefeito tem mantido uma relação próxima com a corporação e investido em ações que reforçam a atuação conjunta com o 32º BPM/M. A Prefeitura de Suzano tem colaborado com iniciativas como a ampliação da vigilância urbana, apoio logístico em operações conjuntas e integração dos sistemas de monitoramento.

“Agradeço de coração ao tenente-coronel Evandro Mendes pela deferência, pela parceria de sempre e pelo trabalho incansável que ele e sua tropa realizam em defesa das nossas famílias”, completou o chefe do Poder Executivo municipal.

“Deixo meu agradecimento, reconhecimento e respeito a todos os homens e mulheres que, com coragem e vocação, protegem vidas e promovem a ordem. Parabéns e gratidão aos heróis de farda”, finalizou Ishi.