Pedro Ishi é homenageado em eventos de artes marciais e cultura japonesa

O prefeito Pedro Ishi foi homenageado no último domingo (25/05) por sua contribuição ao esporte e à cultura local durante eventos que movimentaram a cidade: o 71º Undokai do Bunkyo Suzano, o 38º Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin e a 2ª Copa São Paulo de Ichigeki Kickboxing. O chefe do Poder Executivo municipal foi condecorado por sua atuação à frente da administração municipal no incentivo ao esporte, à integração social e à valorização das tradições culturais.

O primeiro reconhecimento ocorreu durante o Undokai, tradicional festa esportiva da comunidade japonesa que reuniu famílias, crianças e idosos em atividades físicas e culturais na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, na região central. O evento foi promovido pela Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social da cidade, sob liderança do presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata. Em sua 71ª edição, a celebração destacou-se por promover valores como respeito, trabalho em equipe e união entre gerações.

“Participar do Undokai é sempre uma honra. É uma festa linda que une esporte, cultura e integração, especialmente para nossas crianças, que aprendem desde cedo valores como respeito, cooperação e trabalho em equipe”, declarou o prefeito Pedro Ishi.

Entre os presentes estavam o vice-prefeito Said Raful; o ex-prefeito de Suzano e atual secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; e os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação Pública), André Chiang (Meio Ambiente), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos). O presidente da Câmara, Artur Takayama, também participou.

A comitiva recebeu ainda Akihiro Miazaki, representante-chefe da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica Brasil), que reforçou os laços de amizade e cooperação com Suzano.

O reconhecimento ao prefeito se estendeu ao campo das artes marciais. Durante a cerimônia de abertura do 38º Campeonato Paulista de Karatê Kyokushin e da 2ª Copa São Paulo de Ichigeki Kickboxing, realizada no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, na região central, Pedro Ishi foi homenageado por seu incentivo constante ao esporte de alto rendimento e à organização de eventos que reforçam os valores da disciplina, respeito e superação. Além dele, o vice-prefeito Said Raful também foi condecorado.

“Eventos como esse demonstram a força do esporte como ferramenta de transformação. Suzano tem orgulho de receber atletas de todo o Brasil e contribuir para o fortalecimento de modalidades tão importantes como o Karatê Kyokushin e o Ichigeki Kickboxing. É um reconhecimento que divido com toda a equipe que trabalha pelo desenvolvimento esportivo da nossa cidade”, afirmou Ishi.

O campeonato contou com a participação de 314 atletas vindos de diversos Estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, além do Distrito Federal. Já a Copa São Paulo de Ichigeki Kickboxing empolgou o público com oito lutas de alto nível técnico, reunindo grandes nomes da modalidade no cenário nacional. Aproximadamente mil pessoas compareceram ao Portelão entre competidores, técnicos e familiares.

Com caráter social, a entrada foi gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os donativos arrecadados serão encaminhados a entidades assistenciais do município.

Said Raful, Rodrigo Ashiuchi, Nardinho, Paulo Pavione e Artur Takayama, também prestigiaram as competições, além do vereador de Mogi das Cruzes, Marcos Furlan.

“Fico muito feliz em ver Suzano se consolidando como palco de grandes competições. Sempre acreditamos no poder transformador do esporte, e ver tantos atletas reunidos aqui é a prova de que estamos no caminho certo”, completou Rodrigo Ashiuchi.

O prefeito agradeceu a todos os envolvidos pela realização dos eventos. “Quero agradecer imensamente a todos que estiveram presentes - atletas, técnicos, familiares e o público em geral. A presença de cada um tornou este evento ainda mais especial e reforça que Suzano é uma cidade que valoriza e acolhe o esporte com carinho e respeito”.

Estiveram também presentes os mestres e dirigentes das instituições marciais: o 3° Dan internacional de Karatê Kyokushin e responsável pela modalidade em Suzano, Dihego Carvalho; o Branch Chief Brazil, Shihan Riyuji Isobe; o presidente da Confederação Brasileira de Karatê Kyokushin, Josimar Ikeda; e o presidente da Federação Paulista de Karatê Kyokushin, Shihan Marcos Costa.