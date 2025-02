Pedro Ishi é o entrevistado do 1º 'Presidente Convida' sob o comando de Artur Takayama

O prefeito Pedro Ishi (PL) foi o entrevistado do primeiro “Presidente Convida” de 2025, quadro da TV Câmara Suzano, agora comandado pelo novo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL).

Em cerca de 40 minutos de programa, Ishi respondeu sobre as principais metas do seu governo, as obras que estão em andamento, as ações na área da saúde, o que vem sendo feito contra as enchentes com o Plano Verão e a relação com o Legislativo.

Takayama agradeceu a participação do chefe do Executivo. “Que honra tê-lo aqui para este bate-papo”, disse ele, que também agradeceu a participação online do público.