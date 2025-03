Pedro Ishi e Rodrigo Ashiuchi vistoriam nova entrada de parque

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o secretário do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista, Rodrigo Ashiuchi, realizaram no último final de semana uma vistoria nas obras da nova entrada do Parque Municipal Max Feffer, localizada na avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. A visita, que contou também com as presenças do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e do diretor do equipamento, Milton Paiva, teve como objetivo acompanhar os trabalhos realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos no novo acesso, que visa facilitar a entrada dos moradores dos bairros Jardim Monte Cristo, Jardim Suzanópolis, Jardim Quaresmeira, entre outros, além de promover a revitalização da área oeste do parque.

Atualmente, estão em andamento os serviços de drenagem e terraplanagem no local. O projeto prevê a criação de novas vagas de estacionamento externo, com reforço da iluminação pública neste trecho; a instalação de um bicicletário; e a construção de uma guarita para reforçar a segurança. Essas melhorias têm como objetivo aprimorar a infraestrutura do parque e oferecer maior comodidade aos visitantes.

O novo acesso ficará próximo ao 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), no lado oposto ao já utilizado pela população, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. A equipe mobilizada para a conclusão das atividades conta com cerca de 20 pessoas por dia, a depender da tarefa a ser executada. O projeto está previsto para ser finalizado nas próximas semanas, garantindo ainda mais comodidade para todos os munícipes que buscam no parque sua alternativa de lazer e entretenimento.

“Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura do parque, proporcionando mais conforto e segurança aos frequentadores. Essa nova entrada facilitará o acesso e incentivará a população a usufruir dos espaços de lazer que o Max Feffer oferece”, disse o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, também destacou a importância do projeto. “Essa obra é fundamental para integrar ainda mais o parque à comunidade. A nova entrada pela avenida Paulista permitirá que mais moradores da região oeste tenham acesso facilitado a esse importante espaço de lazer e cultura”.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi ressaltou o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida da população. “Nosso objetivo é promover melhorias que impactem positivamente o dia a dia dos suzanenses. A nova entrada do Parque Max Feffer é um exemplo de como estamos trabalhando para oferecer espaços públicos mais acessíveis e bem estruturados para todos”, declarou.